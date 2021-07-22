Из-за дождя в Одессе подтоплено почти 40 частных домов

Во время сильного дождя, который прошел в Одессе в ночь на четверг, в городе выпало около 80% месячной нормы осадков, что привело к подтоплению 38 частных жилых домов, 18 человек были эвакуированы, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь на 22 июля в результате интенсивных осадков в виде дождя (около 31 мм, что составляет 80% от месячной нормы) в Суворовском, Малиновском и Киевском районах г. Одессы произошло подтопление 38 частных жилых домов и приусадебных участков… Подразделениями ГСЧС эвакуированы 18 человек из подтопленных домов. Откачано около 2 тыс. куб. м. воды", - сообщают спасатели.

Они уточняют, что жертв и пострадавших в результате сильного дождя в Одессе нет.

"Уровень воды с проезжих частей дорог снижается самотеком. Осадков не наблюдается. Работы продолжаются. От ГСЧС привлечено 93 человека и 20 ед. техники", - добавляют спасатели.