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19:14 21.07.2021

Нацсовет по телерадиовещанию не получал официальных обращений о нарушениях норм языкового законодательства от омбудсмена – заявление

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Нацсовет по телерадиовещанию не получал официальных обращений о нарушениях норм языкового законодательства от омбудсмена – заявление

В Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не поступало официальных обращений о нарушениях украинскими телеканалами норм языкового законодательства от уполномоченного по защите государственного языка, говорится в заявлении регулятора, обнародованном в среду.

"Национальный совет с 16 июля 2021 года (дата вступления в силу новых норм языкового законодательства – ИФ) и до этого момента не получал никаких обращений или актов от уполномоченного по защите государственного языка. Мы не считаем публичные заявления в социальных сетях корректным способом общения между государственными органами, тем более если они содержат ложную или неполную информацию", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что единственным органом, который осуществляет государственный контроль за применением государственного языка при распространении и демонстрации фильмов в Украине, согласно ч. 6 ст. 56 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", является Уполномоченный по защите государственного языка.

"Национальный совет… не наделен правом и на него не возлагаются обязанности по осуществлению такого государственного контроля… Национальный совет применяет санкции исключительно в случае нарушения телерадиоорганизациями требований о языковых квотах закона Украины "О телевидении и радиовещании" (ч. 2 ст. 72) и/или условий лицензии, и не вправе применять санкции за нарушение требований закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - сообщают в регуляторе.

Там добавляют, что порядок взаимодействия языкового омбудсмена с Национальным советом по телерадиовещанию утверждается совместным решением уполномоченного и Нацсовета.

Отмечается, что в действующем порядке, который опубликован на сайте Верховной Рады, четко определено, что уполномоченный может обращаться к регулятору по признакам нарушений профильного закона - о телевидении и радиовещании.

"Что касается закона о государственном языке наоборот - и это четко сформулировано", - подчеркивают в Нацсовете.

Там напоминают, что контроль за выполнением закона о государственном языке - это прямая ответственность специального уполномоченного.

"Со своей стороны… Национальный совет аккумулирует и проверяет жалобы о языке кино в эфире (проходит только шестой день вступления в силу требований закона) и незамедлительно будет направлять уполномоченному для реагирования в пределах его компетенции, поскольку закон о защите государственного языка наделяет таким правом исключительно институт уполномоченного", - говорится в заявлении.

В нем также выражается поддержка предложению о разграничении фильмов и остальных программ, относительно которых закон о государственном языке не вводит никаких новых правил.

"Национальный совет и в дальнейшем будет осуществлять надзор за соблюдением лицензиатами законодательства в сфере телевидения и радиовещания", - добавляют в регуляторе.

Ранее уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь написал в фейсбуке о том, что несколько украинских телеканалов нарушили нормы языкового законодательства, в связи с чем он направил письмо относительно применения к ним определенных законодательством санкций в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

 

 

Теги: #язык #нацсовет #обращение
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