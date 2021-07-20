На "Ривнеазоте" произошел взрыв - СМИ

На территории ЧАО "Ривнеазот", входящего в группу предприятий азотного бизнеса Group DF, произошел взрыв, сообщает во вторник местное издание "Волынские новости" со ссылкой на очевидцев происшествия.

Видео и фото с места событий публикуют в соцсетях, в частности в Фейсбук-сообществе "Твое Ровно". В комментариях жители пишут, что произошел выброс азотной кислоты и рекомендуют закрывать окна.

"Радио ТРЕК" со сслыкой на собственные источники стало известно, что взрыв на заводе произошел. По предварительной информации, там произошла утечка нитрозных газов.

Согласно информации и снимкам с места происшествия, в результате взрыва образовалось облако желто-оранжевого цвета, которая направилась в сторону областного центра и его северных окрестностей.

Источники:

https://www.volynnews.com/news/all/na-zavodi-rivneazot-stavsia-vybukh-zmi/

https://radiotrek.rv.ua/news/nevelikiy-vibuh-na-pidpriiemstvi-bilya-rivnogo---nadzvichayna-podiya-video_273333.html