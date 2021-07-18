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22:23 18.07.2021

Афганистан отозвал посла из Пакистана

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Афганистан отозвал посла из Пакистана

Посол Афганистана в Исламабаде и высокопоставленные афганские дипломаты вызваны в Кабул, сообщило вечером в воскресенье министерство иностранных дел Афганистана.

"После похищения дочери посла Афганистана в Пакистане руководство Исламской Республики вызвало в Кабул посла и высокопоставленных дипломатов", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Афганистана.

Отмечается, что в ближайшем будущем планируется визит афганской делегации в Пакистан "для расследования и принятия последующих мер по последнему делу и связанным с ним вопросам, решение по которым будет принято в свете выводов делегации".

Накануне МИД Афганистана заявил, что дочь посла ИРА в Пакистане Наджибуллы Алихила - Силсила Алихил, была похищена и подвергнута пыткам перед освобождением.

"После освобождения из плена похитителей Алихил находится на лечении в больнице. МИД Афганистана решительно осуждает этот гнусный акт и выражает глубокую озабоченность по поводу безопасности дипломатов, их семей и сотрудников афганских политических и консульских представительств в Пакистане", - отмечалось в документе.

Министерство иностранных дел Афганистана призвало правительство Пакистана принять незамедлительные меры для обеспечения полной безопасности посольства и консульства Афганистана и неприкосновенности дипломатов страны и их семей в соответствии с международными договорами и обязательствами.

"Министерство иностранных дел Афганистана обсуждает этот вопрос с министерством иностранных дел Пакистана, мы настоятельно призываем правительство Пакистана как можно скорее выявить и привлечь к ответственности виновных", - заявило внешнеполитическое ведомства ИРА.

Теги: #дипломаты #афганистан #пакистан
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