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12:41 14.07.2021

Нардепы отозвали поправки к закону о госязыке, которые планировалось рассмотреть во время 2-го чтения законопроекта об изменениях в госбюджет

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Нардепы отозвали поправки к закону о госязыке, которые планировалось рассмотреть во время 2-го чтения законопроекта об изменениях в госбюджет

Народные депутаты отозвали свои поправки в закон об украинском языке как государственном, которые предлагали рассмотреть во время второго чтения законопроекта № 5551-2 о внесении изменений в закон о государственном бюджете на 2021 год, сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Языковые поправки отозваны", - сказала Кравчук журналистам в среду в Киеве.

Как сообщалось, лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что Верховная Рада может в четверг рассмотреть во втором чтении законопроект № 5551-2 о внесении изменений в закон о государственном бюджете на 2021 год и внести поправки в закон о государственном языке, которые нивелируют действие важных норм языкового законодательства.

"Эти правки пытаются протащить вообще с нарушением регламента - поправки в закон о госбюджете вносят изменения в совсем другие законы", - заявил Железняк.

Речь идет о поправке №13 и идентичной ей поправке №14, которые предлагают вывести создание и показ фильмов и телепрограмм из-под действия языкового законодательства, а также о поправке №16, которая "убирает необходимость действующим госслужащим подтверждать владение украинским языком" и о поправке №17, позволяющей использовать язык, в частности, нацменьшинств в образовании, что, по словам Железняка, "значит - и обучение на русском языке в школах и универах".

Теги: #поправки #язык #отзыв
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