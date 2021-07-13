Экс-депутат Кривецкий стал владельцем 10% "Укрлитийвыдобування" вместо Воронова

Собственником 10% ООО "Укрлитийвыдобування" (г.Мала Виска, Кировоградская обл.), которое в апреле 2017 года получило 2-летнее разрешение на добычу литиевых руд месторождения "Полоховское", стал экс-народный депутат и бизнесмен Игорь Кривецкий вместо бизнесмена Игоря Воронова, сообщил реурс nadra.info.

Согласно данным в госреестре, соответствующие изменения произошли в июне этого года.

Мажоритарий "Укрлитийвыдобування" остался прежним – Harsam Ores FZE (ОАЭ) с египетским конечным бенефициаром Мина Азер Мамлук Халил.

Еще 5% принадлежит ООО "Касл Браво" (Львов), бенефициаром которого в реестре указан киевлянин Игорь Ржавичев, тогда как ранее ими были Николай Костюк и Леся Николюк.

Помимо того, по данным реестра, с мая этого года "Укрлитийвыдобування" возглавляет Михаил Гейченко. Его фамилия и инициалы совпадают с ФИО кандидата геологических наук и сооснователя ОО "Украинская международная ассоциация рудных месторождений".

Согласно финпоказателям "Укрлитийвыдобування", минувший год компания завершила с чистым убытком 32,03 млн грн, а ее накопленный убыток достиг 75,45 млн грн. Активы компании на конец минувшего года оценивались в 159,5 млн грн и состояли преимущественно из прочих финансовых вложений – 151,1 млн грн.