События

20:20 13.07.2021

Экс-депутат Кривецкий стал владельцем 10% "Укрлитийвыдобування" вместо Воронова

1 мин читать
Экс-депутат Кривецкий стал владельцем 10% "Укрлитийвыдобування" вместо Воронова

Собственником 10% ООО "Укрлитийвыдобування" (г.Мала Виска, Кировоградская обл.), которое в апреле 2017 года получило 2-летнее разрешение на добычу литиевых руд месторождения "Полоховское", стал экс-народный депутат и бизнесмен Игорь Кривецкий вместо бизнесмена Игоря Воронова, сообщил реурс nadra.info.

Согласно данным в госреестре, соответствующие изменения произошли в июне этого года.

Мажоритарий "Укрлитийвыдобування" остался прежним – Harsam Ores FZE (ОАЭ) с египетским конечным бенефициаром Мина Азер Мамлук Халил.

Еще 5% принадлежит ООО "Касл Браво" (Львов), бенефициаром которого в реестре указан киевлянин Игорь Ржавичев, тогда как ранее ими были Николай Костюк и Леся Николюк.

Помимо того, по данным реестра, с мая этого года "Укрлитийвыдобування" возглавляет Михаил Гейченко. Его фамилия и инициалы совпадают с ФИО кандидата геологических наук и сооснователя ОО "Украинская международная ассоциация рудных месторождений".

Согласно финпоказателям "Укрлитийвыдобування", минувший год компания завершила с чистым убытком 32,03 млн грн, а ее накопленный убыток достиг 75,45 млн грн. Активы компании на конец минувшего года оценивались в 159,5 млн грн и состояли преимущественно из прочих финансовых вложений – 151,1 млн грн.

Теги: #литий #собственники
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:32 28.12.2020
Госгеонедр заявляет о попытках сорвать аукционы по продаже разрешений на разработку литиевых месторождений

Госгеонедр заявляет о попытках сорвать аукционы по продаже разрешений на разработку литиевых месторождений

11:04 19.11.2020
Millstone&Co направит более EUR10 млн в литиевый проект на Кировоградщине

Millstone&Co направит более EUR10 млн в литиевый проект на Кировоградщине

16:45 03.10.2019
Верховная Рада приняла закон о прозрачности собственности провайдеров программной услуги

Верховная Рада приняла закон о прозрачности собственности провайдеров программной услуги

19:43 17.09.2019
В Раде предлагают создать ВСК для проверки законности смены собственников украинских информационных телеканалов

В Раде предлагают создать ВСК для проверки законности смены собственников украинских информационных телеканалов

18:03 23.11.2018
НБУ по собственной инициативе признал группу ассоциированных лиц владельцами существенного участия в БИС-Банке

НБУ по собственной инициативе признал группу ассоциированных лиц владельцами существенного участия в БИС-Банке

16:36 03.05.2018
Богуслаев увязывает начатую в Беларуси проверку законности действий "Мотор Сичи" на Оршанском авиаремзаводе с возможной сменой белорусского инвестора

Богуслаев увязывает начатую в Беларуси проверку законности действий "Мотор Сичи" на Оршанском авиаремзаводе с возможной сменой белорусского инвестора

15:37 28.04.2018
Корпоративные договоры вряд ли станут механизмом сокрытия бенефициарных собственников ООО

Корпоративные договоры вряд ли станут механизмом сокрытия бенефициарных собственников ООО

18:56 27.04.2018
Корпоративные договоры вряд ли станут механизмом сокрытия бенефициарных собственников ООО – юристы

Корпоративные договоры вряд ли станут механизмом сокрытия бенефициарных собственников ООО – юристы

15:38 18.02.2016
Цены на литий растут рекордными темпами из-за высокого спроса на аккумуляторы

Цены на литий растут рекордными темпами из-за высокого спроса на аккумуляторы

16:46 03.02.2016
НБУ согласовал собственников существенного участия в 16 банках

НБУ согласовал собственников существенного участия в 16 банках

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский и председатель КНР Си Цзиньпинь провели первый телефонный разговор – Офис президента Украины

Рассмотрение представления о назначении Монастырского министром внутренних дел состоится 16 июля

Зеленский предлагает Монастырского на должность министра внутренних дел – нардеп Качура

Зеленский прибыл на заседание фракции "Слуга народа" в Раду

Зеленский провел встречу с Шефчовичем, отметил важность меморандума с ЕС о стратегическом партнерстве в сфере критического сырья и угрозу "Северного потока-2"

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский и председатель КНР Си Цзиньпинь провели первый телефонный разговор – Офис президента Украины

Фракция "Слуга народа" проведёт 17 июля закрытое мероприятие при участии президента и членов правительства - Арахамия

Арахамия считает, что в Раде будет более 300 голосов за назначение Монастырского министром внутренних дел

"Батькивщина" не позволила "протащить" закон о легализации каннабиса в Украине – Тимошенко

Депутаты "Европейской солидарности" обвинили действующую власть в системном преследовании защитников Украины

Рассмотрение представления о назначении Монастырского министром внутренних дел состоится 16 июля

Рада в четверг может поддержать отставку Авакова с поста главы МВД и назначение Монастырского на эту должность - нардеп Кравчук

Зеленский предлагает Монастырского на должность министра внутренних дел – нардеп Качура

Зеленский прибыл на заседание фракции "Слуга народа" в Раду

Реформа правосудия и юстиции важна для Украины - зампомощника госсекретаря США

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА