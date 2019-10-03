Верховная Рада приняла закон о прозрачности собственности провайдеров программной услуги

Верховная Рада Украины на пленарном заседании в четверг приняла во втором чтении и в целом законопроект об обеспечении прозрачности собственности провайдеров программной услуги многоканальных цифровых эфирных телесетей с общенациональным покрытием.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", законопроект № 2035 поддержали 248 народных депутатов.

"Более 40% населения, а дальше будет больше, получают сигнал телевидения через так называемую цифровую программную услугу, это бесплатное телевидение, эфир. Пока мы не знаем на протяжении последних девяти лет, кто является владельцем компании, которая обеспечивает сервис по этой услуге. Были слухи ранее, что это семья Януковича. Но мы можем только гадать, если не примем этот закон. А этот закон на самом деле касается информационной безопасности. И поэтому нам важно понять и контролировать тех, кто будет работать над этим сервисом", - сказал во время выступления глава комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политике Александр Ткаченко.

Как отмечается в тексте пояснительной записки к документу, он предусматривает введение ряда требований к учредителям, участникам, владельцам провайдеров, выполнение которых позволит обеспечить прозрачность структуры собственности и предотвратить потенциальное противоправное влияние государства-агрессора на телерадиоинформационное пространство Украины.

При этом законопроект в первую очередь касается единственного в Украине провайдера программной услуги с общенациональным покрытием, которым является ООО "Зеонбуд", в достоверности информации о собственниках которого создатели законопроекта сомневаются.

В частности, авторы законопроекта предлагают запретить учреждать и принимать участие в провайдерах программной услуги госорганам, органам местного самоуправления и их юрлицам, в случае отсутствия у них соответствующих полномочий.

Аналогичный запрет предлагается распространить и на физлиц- и юрлиц-резидентов страны, признанной Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом, а также юрлиц, участниками (акционерами) и/или конечными выгодоприобретателями которых таковые являются.

Для провайдера программной услуги многоканальной цифровой эфирной телесети с общенациональным покрытием законопроект предлагает установить ряд дополнительных требований. В частности, конечными бенефициарными владельцами таких компаний могут быть исключительно граждане Украины. Кроме того, юрлицам и физлицам - предпринимателям, зарегистрированным в оффшорных зонах, перечень которых утвержден Кабинетом министров, а также лицам без гражданства запрещается участвовать в таких компаниях на всех уровнях цепи владения корпоративными правами.

Несоблюдение приведенных требований является основанием для отказа в выдаче и продлении лицензии провайдера программной услуги. Если же несоблюдение этих требований выявлено Нацсоветом во время действия лицензии, она может быть аннулирована в судебном порядке.

Кроме того, предполагается установить аналогичные требования к операторам телекоммуникаций, которые осуществляют деятельность по предоставлению услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации многоканальных цифровых сетей эфирного теле- и радиовещания с общенациональным покрытием.