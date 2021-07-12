Рада рассмотрит во втором чтении законопроект о деолигархизации в сентябре - Арахамия

Верховная Рада рассмотрит во втором чтении президентский законопроект о деолигархизации осенью, заявляет глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Последний срок подачи поправок в этот четверг... и потом верстать таблицу (сравнительную - ИФ) там много поправок и это займёт больше недели, то есть Верховна Рада фактически уже будет идти в отпуск и уже в сентябре будет вопрос второго чтения", – сказал Арахамия на брифинге после заседания фракции в понедельник вечером в Киеве.

Как сообщалось, народные депутаты приняли в первом чтении законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599)1 июля.