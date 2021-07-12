События

15:23 12.07.2021

Около 60% украинцев рассматривают усиление уголовной ответственности за домашнее насилие действенным инструментом его предупреждения – UIF

2 мин читать
Около 60% украинцев рассматривают усиление уголовной ответственности за домашнее насилие действенным инструментом его предупреждения – UIF

58% украинцев рассматривают усиление уголовной ответственности за домашнее насилие в качестве действенного инструмента предупреждения его проявлениям, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Украинским институтом будущего (UIF) совместно с Нью Имидж Групп за период с 18 по 28 июня 2021 года.

При этом, 35% респондентов уверены, что противодействовать домашнему насилию может такая мера как более интенсивная профилактическая работа участковых инспекторов с "проблемными семьями", 26% - увеличение срока задержания обидчиков более, чем на 3 часа, 18% - проведение общенациональной информационной кампании по алгоритму действий для тех, кто сталкивается с домашним насилием, 14% - создание открытого реестра обидчиков, 12% - внедрение электронного контроля за обидчиками (браслеты), 4% - рассматривают другие способы.

Еще 7% уверены, что против домашнего насилия нет действенных мер, а 9% затруднились с ответом.

Как отметили 60% респондентов, они не сталкивались с проявлениями домашнего насилия в своем окружении. 14% признались, что знают о фактах насилия среди своих родственников, 13% - среди знакомых, 12% - среди друзей, 10% - среди соседей, 7% - сталкивались сами, 3% - среди коллег. 2% опрошенных затруднились с ответом.

При этом, 58% респондентов указали на принуждение к интимным связям как на наиболее распространенный способ проявления насилия в быту, 44% - на принуждение к работе несовершеннолетних, 41% - запрет на обучение несовершеннолетних, 30% - на ограничение финансовой независимости, 28% - на запрет на учебу (взрослых), 27% - на принуждение к работе (взрослых), 24% - запрет на работу (взрослых), 1% - на иные причины. 4% затруднились ответить.

Среди основных причин домашнего насилия 79% украинцев назвали употребление алкоголя, 68% - употребление наркотических средств, 44% - финансовые проблемы, 42% - молчание пострадавших от насилия в быту, 38% - психологическую зависимость от обидчика, 31% - финансовую зависимость от обидчика, 30% - возможность избежать наказания, 28% - стресс на работе, 24% - привычность к подобному явлению, 3% - другие причины. 4% респондентов затруднились с ответом.

Социологический опрос проводился на всей территории Украины (за исключением временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также Крымского полуострова). Методом опроса "face-to-face" по структурированной интерактивной анкете было опрошено 2400 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 2,05%.

Теги: #уголовная_ответственность #опрос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:06 09.07.2021
В Раду проходят пять партий, лидирует в электоральном рейтинге "Слуга народа" – исследование

В Раду проходят пять партий, лидирует в электоральном рейтинге "Слуга народа" – исследование

14:47 09.07.2021
За Зеленского готовы проголосовать почти 29% украинцев, за Порошенко 18% - Социс

За Зеленского готовы проголосовать почти 29% украинцев, за Порошенко 18% - Социс

14:33 09.07.2021
Более половины украинцев поддерживает идею выдвижения требований к Германии и России по репарациям за преступления против мирного населения во Второй мировой войне - опрос

Более половины украинцев поддерживает идею выдвижения требований к Германии и России по репарациям за преступления против мирного населения во Второй мировой войне - опрос

14:10 09.07.2021
Почти половина украинцев не знает, где находится Бабий Яр - опрос

Почти половина украинцев не знает, где находится Бабий Яр - опрос

11:08 06.07.2021
Зеленскому не доверяют более половины украинцев - социсследование "Рейтинга"

Зеленскому не доверяют более половины украинцев - социсследование "Рейтинга"

10:53 06.07.2021
В Раду проходят "Слуга народа", "Евросолидарность", ОПЗЖ, "Батькивщина" - социсследование "Рейтинга"

В Раду проходят "Слуга народа", "Евросолидарность", ОПЗЖ, "Батькивщина" - социсследование "Рейтинга"

12:51 05.07.2021
Две трети украинцев выступают за запрет продажи сельхозземель – соцопрос КМИС

Две трети украинцев выступают за запрет продажи сельхозземель – соцопрос КМИС

13:48 01.07.2021
Почти половина украинцев планируют летом 2021 года выезжать на отдых – опрос

Почти половина украинцев планируют летом 2021 года выезжать на отдых – опрос

08:27 01.07.2021
Отношения РФ-Беларусь хорошими считает каждый второй россиянин, улучшения ожидают около 30% - опрос

Отношения РФ-Беларусь хорошими считает каждый второй россиянин, улучшения ожидают около 30% - опрос

15:22 29.06.2021
В Украине 59% граждан считают русский язык иностранным, 9,5% нужным для изучения - соцопрос

В Украине 59% граждан считают русский язык иностранным, 9,5% нужным для изучения - соцопрос

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд арестовал с альтернативой залога почти 500 млн грн генерала Павловского

В Украине за сутки зафиксировано 174 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 236 человека, 7 летальных случаев

Зеленский: введение в эксплуатацию "Северного потока-2" напрямую грозит энергетической безопасности стран Евросоюза

С начала суток зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

Правоохранители провели проверки на АЗС сети Glusco в 15 регионах Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Более 70% украинцев не доверяют политическим партиям - исследование

В январе-апреле за субсидией обратились почти 368 тыс. домохозяйств - Кулинич

В Черкасской области завершили обновление приемных отделений по программе "Большое строительство" - глава ОГА

Шмыгаль: Для противодействия распространению штамма "дельта" необходимо наращивать темпы вакцинации от коронавируса

Профильная комиссия опубликовала советы по подготовке к экзамену по украинскому для получения гражданства Украины

"Слуга народа" вызвала Любченко и Марченко на заседание фракции в понедельник

Суд арестовал с альтернативой залога почти 500 млн грн генерала Павловского

Разумков высказался за ужесточение законодательства в части лишения нардепа мандата за вождение в нетрезвом виде

Разумков на летних каникулах будет работать, а при наличии свободного времени отдохнет в Украине

Рада в четверг может с нарушением регламента внести в "бюджетный" законопроект поправки, нивелирующие языковое законодательство - Железняк

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА