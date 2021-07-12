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14:50 12.07.2021

В Черкасской области завершили обновление приемных отделений по программе "Большое строительство" - глава ОГА

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В Черкасской области завершили обновление приемных отделений по программе "Большое строительство" - глава ОГА

В Черкасской области на 100% завершили проект реконструкции приемных отделений больниц, выполняемый по президентской программе "Большое строительство", сообщил глава Черкасской ОГА Александр Скичко.

Он проинформировал, что обновленные приемные отделения уже работают в Черкасской областной больнице, Третьей Черкасской городской больнице, Смелянский городской больнице, Уманской городской больнице, а также в Золотоношской, Каневской, Корсунь-Шевченковской и Звенигородской многопрофильных больницах.

"Бывая в этих отделениях, я каждый раз спрашивал впечатление персонала и пациентов. Медики утверждают: новый интерьер меняет отношение к работе. В комфорте работается лучше. Пациенты же особенно радуются новому оборудованию. Именно так происходит изменение подходов к лечению. А мы тем временем уже работаем над новыми медицинскими проектам", - написал он на своей странице в Facebook в понедельник.

Как сообщал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, в этом году откроют 177 обновленных приемных отделений.

Теги: #черкасская_область #больницы #скичко
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