Разумков на летних каникулах будет работать, а при наличии свободного времени отдохнет в Украине

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не планирует летом на отдых выезжать за пределы Украины.

"Если говорить о летнем отдыхе - планирую работать, если будет немного свободного времени, то куда-нибудь выеду, но точно в Украине. Никуда за границу выезжать с семьей не планирую так, чтобы где-то отдыхать", - сказал Разумков на брифинге в понедельник.

При этом он отметил, что пока не знает, сколько для отдыха будет свободного времени.