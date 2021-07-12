События

14:20 12.07.2021

Разумков на летних каникулах будет работать, а при наличии свободного времени отдохнет в Украине

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Разумков на летних каникулах будет работать, а при наличии свободного времени отдохнет в Украине

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не планирует летом на отдых выезжать за пределы Украины.

"Если говорить о летнем отдыхе - планирую работать, если будет немного свободного времени, то куда-нибудь выеду, но точно в Украине. Никуда за границу выезжать с семьей не планирую так, чтобы где-то отдыхать", - сказал Разумков на брифинге в понедельник.

При этом он отметил, что пока не знает, сколько для отдыха будет свободного времени.

Теги: #лето #разумков
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