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11:42 12.07.2021

На предстоящей пленарной неделе Рада рассмотрит законопроекты, которые ветировал Зеленский – Разумков

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На предстоящей пленарной неделе Рада рассмотрит законопроекты, которые ветировал Зеленский – Разумков

На предстоящей пленарной неделе украинские парламентарии рассмотрят законопроекты, которые ветировал президент Украины Владимир Зеленский, сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Эта неделя будет насыщенной, много вопросов на ней выносится, это и вопрос вето. Если не ошибаюсь, три закона, которые были приняты Верховной Радой, возвратились в Раду с вето президента и будут рассмотрены на этой неделе. Один из них, как и прогнозировалось, это № 3711-д - реформа ВККС (о восстановлении работы ВККС - ИФ)", - сказал Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп в понедельник.

По словам главы парламента, профильный комитет уже рассмотрел этот закон и завтра он будет рассмотрен на пленарном заседании одним из первых вопросов, "чтобы действительно продемонстрировать, что мы двигаемся в направлении судебной реформы".

Разумков также отметил, что парламент на этой неделе рассмотрит во втором чтении законопроекты № 5068 о внесении изменений в законы, касающиеся порядка избрания (назначения) членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия и № 5069 о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, относительно установления ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия.

Он высказал надежду, что депутаты конструктивно подойдут к их рассмотрению и не затянут этот процесс.

Разумков также отметил, что в повестке дня на эту неделю законопроекты, связанные с поддержкой бизнеса.

Как сообщалось, законопроект № 5068 парламент в первом чтении принял 19 мая, законопроект № 5069 в первом чтении принят 20 мая.

Теги: #разумков #рада #законопроекты
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