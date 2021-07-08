Украина успешно воплощает огромный объем внутренних реформ в беспрецедентно сложных условиях – Кулеба

Украина успешно воплощает огромный объем внутренних преобразований в беспрецедентно сложных условиях в интересах собственной безопасности и благосостояния для ускорения европейской и евроатлантической интеграции, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Соответствующее заявление он сделал в четверг, 8 июля, в Вильнюсе во время дискуссии с литовскими политологами и экспертами в Центре восточноевропейских исследований на тему "Путь европейской и евроатлантической интеграции Украины".

"Украина воплощает огромный объем внутренних преобразований в беспрецедентно сложных условиях на фоне российской агрессии. Чтобы беспристрастно оценить прогресс, важно видеть большую картину. Ни одна другая страна Европы в течение прошлых десятилетий не бралась за задачи подобного исторического масштаба. Действительно, иногда возникают проблемы, есть шаги назад и шаги вперед, но в целом Украина действительно преуспевает и движется в правильном направлении ", - цитирует Кулебу пресс-служба министерства иностранных дел.

Он напомнил о недавней эскалации военной угрозы со стороны России вдоль украинских границ, которая ощутимо смутила умеренную повестку дня ЕС, а также подчеркнул, что угроза не исчезла, поскольку большая часть стянутых ранее Россией сил до сих пор остается вблизи украинских границ.

"Россия понимает только язык силы, поэтому решение и заявления должны быть твердыми и не давать Москве поводов для сомнений", - отметил дипломат.

Также министр уточнил, что наше государство настаивает на политико-дипломатическом пути решения российско-украинского вооруженного конфликта.

"Дмитрий Кулеба уделил особое внимание актуальной ситуации в регионе Восточного партнерства, в частности в сфере безопасности, и подчеркнул необходимость обновления этой инициативы ЕС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дальнейшее развитие Восточного партнерства должно адаптироваться к современным вызовам и предусматривать четкую европейскую перспективу для тех партнеров, которые стремятся пойти дальше в своих отношениях с ЕС.

Кулеба уточнил, что ЕС разрабатывал Восточное партнерство как стратегическую инициативу, но сейчас ей, к сожалению, не хватает этого значения.

"Страны Ассоциированного трио (Украина, Грузия и Молдова) рассчитывают, что запланированный на декабрь 2021 года саммит Восточного партнерства будет успешным и ориентированным на результаты", - подчеркивают в МИД.

Там добавляют, что глава украинской дипломатии рассказал об усилиях Украины и партнеров по противодействию завершению строительства геополитического проекта "Северный поток-2".

"Это как в спорте: можно забить гол на последних минутах и по крайней мере сравнять счет, или даже победить в конце матча. Поэтому мы продолжаем борьбу", - подчеркнул Кулеба.

Он призвал европейцев быть реалистами и признать, что этот проект выгоден только России, а не ЕС, а также поблагодарил Литву за твердую поддержку европейской и евроатлантической интеграции Украины.