Зеленский вернул законопроект о возобновлении работы ВККС в Раду с предложениями

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на поддержанный парламентом законопроект №3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Как сообщается в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады, закон был направлен на подпись президенту 5 июля, а 8 июля он возвращен в парламент с предложениями главы государства. В этот же день законопроект направлен на рассмотрение Комитета по вопросам правовой политики.

Президент предлагает считать полномочной ВККС в случае назначения в ее состав не менее 11 членов, как минимум шесть из которых назначены из числа судей или судей в отставке.

Глава государства также вносит предложение, согласно которому на запрос члена первого состава конкурсной комиссии для организационного, технического обеспечения осуществления его полномочий конкурсная комиссия может привлекать помощников, переводчиков.

Вместе с тем в предложениях президента отмечается, что финансирование деятельности таких помощников, переводчиков может осуществляться с привлечением международной технической помощи.

По словам главы подкомитета по вопросам ЕСПЧ профильного комитета Романа Бабия (фракция "Слуга народа"), парламентский комитет по вопросам правовой политики рассмотрит предложения президента Зеленского к законопроекту №3711-д в пятницу, 9 июля.

"Уже завтра во время заседания комитета по вопросам правовой политики мы с коллегами планируем сформулировать обновленный текст поправки. Надеемся, что после этого удастся еще раз рассмотреть законопроект в сессионном зале уже во вторник или среду", - сказал Бабий агентству "Интерфакс-Украина".

Он пояснил, что президент применил право вето к законопроекту №3711-д о возобновлении работы ВККС из-за "частично конкурирующих между собой правок: №453, которая дает международным экспертам решающий голос в конкурсной комиссии, и №409, согласно которой для принятия решения о назначении члена ВККС необходимо по два голоса украинских и международных экспертов".

Как сообщалось, Верховная Рада 29 июня приняла вышеуказанный законопроект, а председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал его 5 июля.

Спикер Верховной Рады ожидал, что Зеленский применит право вето к данному закону из-за противоречивости его статей о весе голоса международных экспертов.