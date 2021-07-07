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19:44 07.07.2021

В Украине работают почти 200 центров массовой вакцинации от коронавируса – ЦОЗ

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В Украине работают почти 200 центров массовой вакцинации от коронавируса – ЦОЗ

По состоянию на среду, 7 июля, в Украине уже открылось 197 центров массовой вакцинации населения от коронавируса, в которых прививают граждан, записавшихся в лист ожидания с помощью приложения "Дія" или через контакт-центр Министерства здравоохранения, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья при Минздраве.

"Центры вакцинации открываются в спорткомплексах, на стадионах, в выставочных и торгово-развлекательных центрах, в школах, дворцах культуры, кинотеатрах, гостиницах, на заводах, в бизнес-центрах, банках и в медицинских учреждениях. Большинство этих центров работает только на выходных, остальные работают и в рабочие дни", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в них вакцинируют как тех, кого предварительно пригласили на прививку телефонным звонком или сообщением, так и, по другой очереди, всех желающих, которым еще не поступило приглашение, но которые есть в листе ожидания. При этом приоритет отдается пожилым людям.

Отмечается, что прививки осуществляют мобильные медицинские бригады вакциной CoronaVac/Sinovac Biotech.

"Такие центры открываются по инициативе местных властей. Сейчас они уже есть во всех регионах Украины, в частности в Киеве - 22 центра, в Днепропетровской области - 20, во Львовской - 15, в Винницкой - 15, в Киевской - 16, в Херсонской - 14, в Одесской - 10, в Запорожской - 9, в Черновицкой - 9, в Черниговской - 9, в Черкасской - 7, в Полтавской - 7, в Кировоградской - 6, в Донецкой - 6, в Сумской - 6, в Закарпатской - 5, в Ровенской - 5, в Харьковской - 5, в Волынской - 4; в Житомирской - 3, в Хмельницкой - 2, в Луганской - 2, в Тернопольской - 1, в Ивано-Франковской - 1 и в Николаевской – 1", - сообщают в центре.

Там добавляют, что Министерство здравоохранения призывает все населенные пункты в регионах открывать собственные центры и обещает обеспечить их вакцинами и персоналом, который прошел тренинг по иммунизации населения от COVID-19.

Теги: #здоровье #коронавирус #украина #центры
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