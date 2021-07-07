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13:58 07.07.2021

Угроза распространения штамма "Дельта" в Украине реальна – руководитель ЦОЗ

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Угроза распространения штамма "Дельта" в Украине реальна – руководитель ЦОЗ

Угроза распространения штамма COVID-19 "Дельта" в Украине реальна, считает генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родина.

"Сейчас отмечается распространение штамма "Дельта" в двух странах Европы, которые демонстрируют наибольшую заболеваемость, это Великобритания и РФ, где до 96% случаев обусловлены этим штаммом. У нас границы не закрыты, поэтому угроза распространения вируса "дельта" на территории Украины реальна, она существует. Мы должны об этом честно говорить", - сказал он пресс-конференции в Киеве в среду.

Родина также отметил, что в настоящее время эпидситуация в Украине схожа с той, которая отмечалась летом прошлого года.

"Сейчас мы держимся на примерных цифрах прошлого года, но нужно учитывать, что штамм "Дельта" есть в мире и он может попасть на территорию Украины. У нас уже было два таких случая. Он в 1,5 более контагиозный, чем привычные штаммы", - сказал он.

Родина напомнил о необходимости продолжать соблюдать правила эпидбезопасности и карантинные ограничения.

Теги: #штамм #дельта
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