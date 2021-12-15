"Омикрон" может оказаться самой серьезной угрозой для британского здравоохранения за всю пандемию COVID-19 - власти страны

Вариант COVID-19 "омикрон", возможно, является самой масштабной угрозой для здоровья населения, возникшей сначала пандемии коронавируса, заявила в среду директор Агентства безопасности здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA) Дженни Харрис.

"Этот вариант, возможно, представляет для нас наиболее существенную угрозу с начала пандемии", - сказала Харрис в эфире Би-би-си.

По ее словам, в ближайшие дни рост числа случаев заражения коронавирусом может быть стремительным в сравнении с ростом заражений, который наблюдался в случае с другими вариантами COVID-19.

Директор UKHSA отметила, что, учитывая, что об "омикроне" еще надо многое узнать, реальный риск представляют возможные тяжелые последствия инфицирования этим штаммом, а также вызываемые им госпитализации и случаи летального исхода.

"Мы все еще на слишком ранней стадии (изучения штамма - ИФ), чтобы выяснить это. На самом деле, весь мир, вероятно, по-прежнему находится на слишком ранней стадии", - добавила Харрис.

Более того, в Великобритании в среду зафиксировали рекордный суточный прирост случаев заболевания COVID-19 - 76,6 тыс. заражений диагностировали за последние 24 часа, сообщает Би-би-си со ссылкой на данные властей. Для сравнения, предыдущий рекордный показатель, зарегистрированный в начале января, составлял около 67,7 тыс. случаев инфицирования.

Кроме того, за сутки зафиксировали 165 случаев смерти среди людей с коронавирусом.

Ранее на этой неделе в UKHSA сообщили, что в Великобритании зафиксировали уже более 4,7 тыс. заражений "омикроном".

В понедельник британский премьер Борис Джонсон сообщил, что в стране зарегистрировали первый случай летального исхода после заражения "омикроном".

В Британии с понедельника вступила в силу рекомендация правительства об удаленной работе для тех людей, чья работа это позволяет. Ранее британское правительство также объявило об ужесточении мер безопасности, они вступили в силу на прошлой неделе, и касаются они правил ношения маски в общественных местах.

Джонсон ранее в обращении к народу объявил, что у всех жителей Англии в возрасте 18 лет и старше будет возможность получить бустерную дозу вакцины против COVID-19 до конца года для борьбы с угрозой роста случаев варианта "омикрон".

"Омикрон" выявили в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.