События

14:15 06.07.2021

Лукашенко пригрозил Западу ограничить транзит транспорта через Беларусь в случае новых санкций

2 мин читать
Лукашенко пригрозил Западу ограничить транзит транспорта через Беларусь в случае новых санкций

Президент Беларуси Александр Лукашенко, которого ЕС, США не признают законно избранным, вновь пригрозил западным странам ограничением транспортного транзита через территорию республики в случае дальнейшего усиления санкций.

"А если будете нагнетать обстановку соответствующую против Беларуси новыми этапами санкций - то будете объезжать (Беларусь - ИФ) по Северному полюсу и через Средиземное море", - заявил Лукашенко на совещании с правительством.

Лукашенко цитирует госиздание "СБ.Беларусь сегодня".

При этом, по его словам, пока белорусские власти "себя ведут по-человечески в плане транзита, передвижения грузового, легкового транспорта и так далее".

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в свою очередь подтвердил, что ограничение транзита через республику для западных перевозчиков является одним возможных вариантов реакции на усиление санкций. "Что касается транзита и других маршрутов - эта опция (в ответном пакете - ИФ) имеется, но мы будем смотреть на поведение наших европейских партнеров и задействовать те меры, которые будут адекватными в настоящий момент и не принесут ущерба белорусской экономике", - сказал премьер-министр, которого цитирует госагентство БелТА.

"Мы в принципе не сторонники торговых войн. У нас есть ряд шагов политико-дипломатического характера, и достаточно жесткие шаги были предприняты по линии министерства иностранных дел в течение прошедшей недели и в конце июня. У нас выработаны дополнительные шаги, которые мы будем применять в случае ужесточения давления на нашу страну", - добавил Головченко.

Как сообщалось, Совет ЕС 24 июня официально принял решение о введении секторальных санкций в отношении Беларуси. Санкции предусматривают, в том числе, запрет на торговлю и транзит отдельных видов калийных удобрений, нефтепродуктами, табачными изделиями, вводится запрет на доступ белорусского правительства и госбанков на финансовый рынок Европы.

Евросоюз ввел секторальные санкции против Беларуси после произошедшего в мае инцидента с принудительной посадкой в белорусской столице самолета авиакомпании Ryanair, летевшего рейсом Афины-Вильнюс, и задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича.

21 июня ЕС ввел персональные санкции против 78 белорусских физических лиц и восьми организаций из-за ситуации с нарушением прав человека в Беларуси. В частности, санкции ЕС затронули Минский автозавод, Белорусский автозавод, нефтетрейдера ННК и другие компании. С учетом ранее принятых мер в общей сложности под персональными санкциями ЕС находятся 166 физических и 15 юридических лиц Беларуси.

Параллельно с ЕС санкционные списки в отношении Беларуси расширили США, Великобритания и Канада.

Ранее Лукашенко заявлял, что республика может запретить транзит товаров по своей территории из Европы в Россию в случае ужесточения европейских санкций.

Теги: #лукашенко #транзит #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:37 05.07.2021
Правозащитники насчитали в Беларуси 534 политзаключенных

Правозащитники насчитали в Беларуси 534 политзаключенных

12:44 05.07.2021
Заявления Лукашенко о поставках оружия из Украины и закрытии границы не отвечают действительности – Кулеба

Заявления Лукашенко о поставках оружия из Украины и закрытии границы не отвечают действительности – Кулеба

08:44 05.07.2021
Беларусь продолжит поставки в ЕС не попавшей под санкции продукции, но поворот на Азию неизбежен - премьер

Беларусь продолжит поставки в ЕС не попавшей под санкции продукции, но поворот на Азию неизбежен - премьер

03:15 05.07.2021
Премьер Беларуси: республика готова заместить инвестиции Евросоюза средствами из других источников

Премьер Беларуси: республика готова заместить инвестиции Евросоюза средствами из других источников

00:18 05.07.2021
Минск и Москва в ближайшие месяцы сформируют весь пакет союзных программ - премьер Беларуси

Минск и Москва в ближайшие месяцы сформируют весь пакет союзных программ - премьер Беларуси

04:13 04.07.2021
Лукашенко предостерег белорусскую интеллигенцию от "неправильных шагов"

Лукашенко предостерег белорусскую интеллигенцию от "неправильных шагов"

17:33 03.07.2021
Количество задержаний оружия на границе с Беларусью снизилась – Госпогранслужба Украины

Количество задержаний оружия на границе с Беларусью снизилась – Госпогранслужба Украины

21:07 02.07.2021
Германия намерена способствовать продлению договора о газовом транзите через Украину

Германия намерена способствовать продлению договора о газовом транзите через Украину

20:03 02.07.2021
Украина пока не получала официальных уведомлений о закрытии границы со стороны Беларуси - МИД

Украина пока не получала официальных уведомлений о закрытии границы со стороны Беларуси - МИД

19:18 02.07.2021
Литва объявляет экстремальную ситуацию из-за наплыва мигрантов с белорусской территории

Литва объявляет экстремальную ситуацию из-за наплыва мигрантов с белорусской территории

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Каннском фестивале состоится премьера фильма украинского режиссера Сергея Лозницы о Бабьем Яре

СНБО не включит в реестр олигархов ни одной фамилии при условии добровольного отказа от своих активов – Данилов

Джапарова: нам удалось сформировать ядро международной коалиции за освобождение Крыма, количественный состав которой постоянно растет

Адвокаты Порошенко подали в суд на Зеленского с требованием обнародовать оригиналы "пленок Бигуса"

74-й Международный Каннский кинофестиваль открывается во Франции

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрзализныця" и Нацполиция подозревают хищение около 140 тонн дизтоплива на 4 млн грн в локомотивных депо

На курортах Украины устанавливается жаркая сухая погода

Все 28 человек, находившихся на борту разбившегося на Камчатке самолета, погибли

На Каннском фестивале состоится премьера фильма украинского режиссера Сергея Лозницы о Бабьем Яре

В Украине ожидается неустойчивая погода, местами грозы, град и шквальный ветер

Период отпусков и рост заболеваемости COVID-19 в Европе являются внешней угрозой для ситуации с COVID-19 в Украине - KSE

СНБО не включит в реестр олигархов ни одной фамилии при условии добровольного отказа от своих активов – Данилов

Почти 60% православных украинцев считают себя принадлежащими к ПЦУ - соцопрос

С начала оккупации Крыма РФ призвала на военную службу около 30 тыс. украинцев - замглавы МИД

Суд взял под стражу одного из лидеров "Патриотов за життя" Ширяева

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА