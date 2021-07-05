События

19:58 05.07.2021

Украина и партнеры проведут в ООН заседание на тему противодействия дезинформации

1 мин читать
Украина и партнеры проведут в ООН заседание на тему противодействия дезинформации

Украина вместе с США, Литвой, ЕС, Республикой Корея, Коста-Рикой, Ганой и при участии Департамента глобальных коммуникаций Секретариата ООН в среду, 7 июля, проведут в штаб-квартире ООН онлайн-заседание высокого уровня на тему противодействия дезинформации.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, в заседании примут участие, в частности, первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, заместитель министра иностранных дел Литвы Арнольдас Пранкевичюс, и.о. руководителя департамента ООН по глобальным коммуникациям Махер Нассер, представитель отдела по борьбе с недостоверной информацией компании Facebook, руководители дипломатических миссий иностранных государств, аналитики и эксперты.

"Цель мероприятия - ознакомить государств-членов ООН и неправительственные организации с лучшими практиками проверки фактов и источников информации как эффективного инструмента противодействия распространению дезинформации и ложных сведений", - говорится в сообщении.

Также участники обсудят дальнейшие мероприятия в рамках Глобальной недели медийной и информационной грамотности в октябре.

Теги: #дезинформация #оон #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:29 03.07.2021
В результате ДТП в Польше пострадали четверо украинцев, в том числе несовершеннолетний – МИД Украины

В результате ДТП в Польше пострадали четверо украинцев, в том числе несовершеннолетний – МИД Украины

01:16 03.07.2021
Специальный автомобиль с приспособлением для перевозки собаки-"психолога" появился у спасателей в Донецкой области

Специальный автомобиль с приспособлением для перевозки собаки-"психолога" появился у спасателей в Донецкой области

18:55 02.07.2021
Использование Росгвардии для блокирования доступа в Керченский пролив и Азовское море нарушает права Украины как прибрежного государства – МИД Украины

Использование Росгвардии для блокирования доступа в Керченский пролив и Азовское море нарушает права Украины как прибрежного государства – МИД Украины

15:50 02.07.2021
Кулеба: у РФ нет шансов на успех в конфронтации с НАТО

Кулеба: у РФ нет шансов на успех в конфронтации с НАТО

15:37 02.07.2021
Украина инициировала в Женеве совместное заявление от имени почти шестидесяти стран относительно негативного влияния дезинформации на права человека – МИД

Украина инициировала в Женеве совместное заявление от имени почти шестидесяти стран относительно негативного влияния дезинформации на права человека – МИД

12:52 02.07.2021
Кулеба призывает страны присоединяться к Крымской платформе для защиты их собственных интересов

Кулеба призывает страны присоединяться к Крымской платформе для защиты их собственных интересов

20:02 01.07.2021
Украина и Кувейт восстанавливают прямое авиасообщение - МИД

Украина и Кувейт восстанавливают прямое авиасообщение - МИД

11:49 01.07.2021
Кулеба поручил консульству Украины работать с турецкими властями для скорейшего возобновления авиарейсов из Анталии

Кулеба поручил консульству Украины работать с турецкими властями для скорейшего возобновления авиарейсов из Анталии

18:57 30.06.2021
Кулеба обсудил с главой МИД Ирландии взаимное признание COVID-сертификатов

Кулеба обсудил с главой МИД Ирландии взаимное признание COVID-сертификатов

18:22 29.06.2021
Решение Минска приостановить участие в "Восточном партнерстве" свидетельствует о неуважении к ценностям демократии, верховенству права и правам человека – МИД Украины

Решение Минска приостановить участие в "Восточном партнерстве" свидетельствует о неуважении к ценностям демократии, верховенству права и правам человека – МИД Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе погиб украинский военный, еще трое ранены – штаб ООС

С путепровода у станции метро "Берестейская" осыпался бетон и часть ограждения

Киево-Печерская Лавра просит власть помочь срочно ликвидировать аварийную ситуацию в лабиринтах Ближних пещер

Администрация США вскоре сообщит даты визита Зеленского в Вашингтон – Кулеба

Умер кинорежиссер Владимир Меньшов

ПОСЛЕДНЕЕ

На Донбассе погиб украинский военный, еще трое ранены – штаб ООС

Зеленский обсудил с генсекретарем ВТО реформу украинской таможни

Инспекционная проверка нелегальной занятости за 2 дня выявила 240 неоформленных сотрудников – Минэкономики

Разумков выступает за более тесные украино-бразильские парламентские отношения

Заразившийся COVID-19 премьер Люксембурга проведет еще несколько дней в больнице, его состояние - тяжелое

Почти 50 журналистов пострадали во время протестной акции в Тбилиси - СМИ

Участники зернового рынка и Минагрополитики подписали меморандум о взаимопонимании - ЕБА

Президент Таджикистана поручил мобилизовать 20 тыс. резервистов для укрепления границы с Афганистаном

Украинский альпинист погиб в Грузии

Во Львове девушки зажигали фейерверки и танцевали на Мемориале Героев Небесной сотни, проводится расследование

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА