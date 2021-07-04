События

11:53 04.07.2021

Талибы за день захватили контроль над 13 районами Афганистана

1 мин читать
Талибы за день захватили контроль над 13 районами Афганистана

Боевики движения "Талибан" за последние 24 часа взяли под контроль 13 районов Афганистана, сообщают в воскресенье пакистанские СМИ.

Отмечается, что это максимальное количество районов, которое талибам удавалось захватывать за такое короткое время.

В частности, талибы установили контроль над девятью районами провинции Бадахшан и двумя районами провинции Тахар на северо-востоке Афганистана, над одним районом в Пактии на востоке страны и одним районом в южной провинции Кандагар.

В Минобороны Афганистана заявили, что за истекшие сутки ликвидировали 224 талибов в ходе боев в девяти провинциях страны. В министерстве пообещали отбить назад районы, захваченные талибами.

США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года. В частности, ранее американские военнослужащие оставили авиабазу Баграм. Некоторые партнеры США уже завершили вывод своих сил из Афганистана.

Теги: #афганистан #талибы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:38 30.06.2021
ФРГ скоро выведет всех оставшихся солдат из Афганистана

ФРГ скоро выведет всех оставшихся солдат из Афганистана

00:18 30.06.2021
Талибы на марше, обстановка в Афганистане тревожная

Талибы на марше, обстановка в Афганистане тревожная

14:32 20.06.2021
Талибы заявили о готовности к мирному решению конфликта в Афганистане при условии построения "исламской системы"

Талибы заявили о готовности к мирному решению конфликта в Афганистане при условии построения "исламской системы"

15:03 13.06.2021
США после вывода войск из Афганистана намерены сохранить свое присутствие в Центральной Азии - спецпредставитель

США после вывода войск из Афганистана намерены сохранить свое присутствие в Центральной Азии - спецпредставитель

17:43 09.06.2021
В Украину вернулся весь личный состав украинского национального персонала миссии НАТО в Афганистане

В Украину вернулся весь личный состав украинского национального персонала миссии НАТО в Афганистане

01:03 02.06.2021
НАТО ищет место для подготовки военных за пределами Афганистана

НАТО ищет место для подготовки военных за пределами Афганистана

22:41 01.06.2021
От трети до почти половины контингента США уже выведены из Афганистана – командование

От трети до почти половины контингента США уже выведены из Афганистана – командование

07:49 16.05.2021
Вывод американских войск из Афганистана может дестабилизировать ситуацию в регионе

Вывод американских войск из Афганистана может дестабилизировать ситуацию в регионе

19:04 08.05.2021
Не менее 25 человек погибли в результате взрыва бомбы у школы в Кабуле

Не менее 25 человек погибли в результате взрыва бомбы у школы в Кабуле

15:00 07.05.2021
Азербайджан планирует вывести своих миротворцев из Афганистана – Минобороны

Азербайджан планирует вывести своих миротворцев из Афганистана – Минобороны

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина в конце 2023 года получит собственный военный корабль - Зеленский

В Украине за сутки зафиксировано 377 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 526 человек, 10 летальных случаев

Зеленский об украинской сборной: "Вы доказали, что умеете драться наравне с лучшими"

В результате ДТП в Польше пострадали четверо украинцев, в том числе несовершеннолетний – МИД Украины

Корабли РФ проигнорировали сигнал SOS украинского рыболовного судна – ГУР Минобороны Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

В Харьковской области ликвидирован масштабный пожар на ферме

Украина в конце 2023 года получит собственный военный корабль - Зеленский

Число заражений COVID-19 в мире превысило 183,4 млн

Порошенко поздравил с Днем независимости США американского лидера Байдена и граждан

Зеленский примет участие в мероприятиях по случаю Дня ВМС ВСУ в Одесской области

Российские наемники с начала суток трижды обстреляли позиции украинских военных

В Украине за сутки зафиксировано 377 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 526 человек, 10 летальных случаев

Байден не уверен, что за недавней масштабной кибератакой стоит РФ

Лукашенко предостерег белорусскую интеллигенцию от "неправильных шагов"

В Португалии зарегистрировали рекордное с февраля число новых заражений COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА