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17:28 01.07.2021

Тупицкий подал иск против КС из-за невыплаты вознаграждения судьи на сумму 900 тыс. грн

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Тупицкий подал иск против КС из-за невыплаты вознаграждения судьи на сумму 900 тыс. грн

Окружной административный суд Киева (ОАСК) зарегистрировал иск экс-главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого к Конституционному суду, сейчас решает вопрос открытия производства по административному делу.

"Среди требований иска - признать противоправной бездеятельность КС относительно непогашения перед истцом задолженности, возникшей из-за невыплаты ему в полном объеме вознаграждения судьи Конституционного суда Украины в период с 18 апреля по 28 августа 2020 года и обязать КС выплатить его", - сообщает пресс-служба ОАСК.

Так, истец считает, что выплата ему вознаграждения судьи Конституционного суда Украины в течение этого периода осуществлялась с нарушением положений Конституции Украины, закона Украины "О Конституционном суде Украины" и просит Окружной админсуд Киева обязать КС выплатить ему более 900 тыс. грн.

Сейчас ОАСК решает вопрос открытия производства по административному делу.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 29 декабря 2020 года подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. В КС в ответ заявили, что такое решение принимается на специальном пленарном заседании КС, а Зеленский своим указом вышел за пределы своих конституционных полномочий. При этом положения УПК Украины, на которую ссылается указ президента, не распространяются на судей КС.

26 февраля 2021 года подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного суда с 28 февраля еще на один месяц.

1 февраля 2021 года Тупицкий обратился в суд с обжалованием указа от 29 декабря 2020 №607/2020 "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины" об отстранении истца на два месяца. Постановлением от 3 февраля отказано в открытии производства, поскольку этот иск не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства. Это решение обжаловано в апелляционном порядке в Большой палате Верховного суда. Постановлением от 22 февраля 2021 года открыто апелляционное производство по заявлению истца.

Теги: #тупицкий #иск #оаск #кс
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