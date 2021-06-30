Арахамия: Законопроекты о деолигархизации и "ресурсный" - наиболее дискуссионные вопросы повестки дня внеочередного заседания Рады в четверг

Законопроекты о деолигархизации (№5599) и "ресурсный" законопроект с поправками в Налоговый кодекс об индексации отдельных налоговых ставок и повышении рентных платежей (№5600) являются наиболее дискуссионными вопросами повестки дня предстоящего внеочередного заседания Верховной Рады, запланированного на 1 июля, сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Сегодня (30 июня - ИФ) до 12:00 у меня будут сигнальные данные касательно поддержки двух законопроектов, которые по состоянию на сейчас являются наиболее важными и будут рассмотрены на завтрашнем внеочередном заседании, - это законопроект о деолигархизации и "ресурсный" законопроект №5600, он о налогах... И наибольшее сопротивление я вижу в отношении второго законопроекта, потому что он касается денег, а первый - более политический", - сказал Арахамия журналистам перед пленарным заседанием парламента в среду.

Вместе с тем он отметил, что фракция не будет проводить заседание с целью согласования позиций по поводу голосования за эти законопроекты, а ограничиться внутренним сигнальным голосованием.

Как сообщалось, президент Украины в начале июня внес в Верховную Раду законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599).

Согласно документу, достаточными для включения Советом нацбезопасности и обороны лица в реестр олигархов являются любые три из четырех условий: значительное влияние на СМИ, участие в политической жизни, бенефициарное владение компанией-монополистом и состояние свыше 1 млн прожиточных минимумов (около $83 млн по текущему курсу).

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, этим критериям соответствуют бизнесмен Игорь Коломойский и пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность", народный депутат Петр Порошенко.

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять за основу правительственный "ресурсный" законопроект №5600. Ранее его раскритиковали Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) и Американская торговая палата в Украине (AmCham), назвав неприемлемой большую часть предлагаемых законодательных изменений, в частности, изменения относительно администрирования налога на прибыль предприятий в части списания убытков, увеличения налоговой нагрузки путем пересмотра налоговых ставок и ряд других норм законопроекта. Представители ассоциаций подчеркивали, что изменения налоговых ставок без соблюдения переходного периода нарушают принципа стабильности налогового законодательства.

Бизнес также раскритиковал ограничение права крупных налогоплательщиков на использование накопленных убытков прошлых лет, запрет выезда за пределы страны руководителям предприятий с налоговым долгом, сокращение предельных сроков регистрации плательщиками НДС налоговых накладных, уменьшение срока на включение налоговой накладной в состав налогового кредита.