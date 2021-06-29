События

10:13 29.06.2021

С начала лета на водоемах Украины погибло 188 человек, из них 34 ребенка – ГСЧС

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С начала лета на водоемах Украины погибло 188 человек, из них 34 ребенка – ГСЧС

С начала 2021 года на водоемах Украины утонул 521 человек, из них 53 ребенка, при этом спасено 242 человека, в том числе 41 ребенок.

Как сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям во вторник, только с начала июня на водоемах страны погибло 188 человек, из них 34 ребенка. Два случая гибели на воде имели место в понедельник в Донецкой области, в г.Бахмут и в г.Лиман.

"Хотя этот показатель и не превышает прошлогоднюю июньскую статистику, однако цифры все равно пугают… Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии", - говорится в сообщении.

Для уменьшения смертности на водных объектах специалисты Службы спасения патрулируют места отдыха у воды и проводят информационно-разъяснительную работу с гражданами по соблюдению правил безопасного поведения во время отдыха, отмечают в ГСЧС.

Теги: #водоемы #гибель #гсчс
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