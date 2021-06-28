200-метровый рушник единства, созданный по инициативе Черниговской ОГА, стал рекордом Украины - Анна Коваленко

Во время празднования 25-й годовщины Конституции Украины и в рамках 30-й годовщины Независимости в Чернигове торжественно развернули двухсотметровый рушник единства, который официально признан украинским рекордсменом.

Инициатором проекта стала Черниговская облгосадминистрация. К изготовлению оберега присоединились представители власти, территориальных громад, общественных организаций, национально-культурных обществ, волонтеры и все желающие.

«Самый большой рушник в Украине, созданный по древней технике набивки, объединил талантливых жителей Черниговщины и стал символом добрых намерений и единства громад. Благодарна всем, кто присоединился к его созданию и показал нашу неразрывную связь с славным прошлым», - отметила глава Черниговской облгосадминистрации Анна Коваленко.

Авторы эскизов и деревянных штампов рушника - художники областного центра народного творчества, которые и проводили мастер-классы по набивке. Техника изготовления ткани с нанесенным узором была изобретена, вероятно, еще в первых веках нашей эры. Для этого раньше использовали деревянную доску, на гладкой поверхности которой вырезали декоративные узоры.

В Украине в начале XX века в селе Левинки (Черниговская обл.) во время раскопок археологи нашли образцы таких тканей X-XI века. В целом широкое распространение этой технологии датируется XII-XIII веком. Сейчас, работая над рушником, его участники, как и раньше, покрывали деревянную форму краской и прижимали к ткани, оставляя отпечаток.