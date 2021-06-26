Украинский военнослужащий погиб в результате обстрела российскими наемниками района н.п. Пески

Один украинский военнослужащий погиб в субботу, получив несовместимое с жизнью осколочное ранение в результате обстрела российскими наемниками в районе населенного пункта Пески в Донецкой области, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"С начала суток зафиксировано 9 обстрелов позиций Объединенных сил. Вблизи населенного пункта Пески противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. В результате обстрела один украинский военный получил осколочное ранение несовместимо с жизнью. Командование операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего", - говорится в сообщении штаба ООС.

Также неподалеку Гнутово враг дважды обстрелял украинских защитников из минометов 120-го и 82-го калибров, в районе н.п. Талаковка противник открывал огонь из минометов 120-го калибра, а у Красногоровки российские наемники трижды обстреляли украинские позиции из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

"На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм", - добавили в штабе.