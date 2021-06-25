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16:50 25.06.2021

Национальный центр Довженко выступает против приватизации двух его корпусов

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Национальный центр Довженко выступает против приватизации двух его корпусов

ГП "Национальный центр Довженко" выступает против включения двух корпусов центра общей площадью 9,2 тыс. кв. м на приватизацию и призывает Министерство культуры и информационной политики к содействию.

Как сообщил "Довженко-Центр" в Facebook, выведение двух корпусов общей площадью 9,2 тыс. кв. м из собственности ГП приведет к потере 15 млн грн ежегодно от сдачи помещений в аренду, что составляет около 50% годовой валовой прибыли предприятия.

По данным центра, ранее в апреле 2021 года Фонд госимущества обратился к Минкульту с просьбой согласовать или отказать во включении корпусов в перечень объектов, подлежащих приватизации. Вследствие отсутствия ответа со стороны Минкульта, региональное отделение ФГИ в Киеве 11 июня уведомило ГП о включении в список на приватизацию двух из четырех корпусов центра согласно приказам №1333 и №1334 от 1 июня 2021 года.

В свою очередь "Довженко-Центр" направил письмо в Минкульт с требованием воспрепятствовать приватизации помещений ГП или, альтернативно, возместить финансовый ущерб в размере 15 млн грн в случае приватизации. По данным ГП, на 24 июня ответ от министерства получен не был.

 

Теги: #приватизация #довженко #недвижимость #центр
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