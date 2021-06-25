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14:59 25.06.2021

"Криминального авторитета" из санкционного списка СНБО "Вато Кипиани" депортировали из Украины

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"Криминального авторитета" из санкционного списка СНБО "Вато Кипиани" депортировали из Украины

Сотрудники Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины совместно с Государственной миграционной службой в пятницу, 25 июня, принудительно вернули в страну происхождения "криминального авторитета", который был включен в санкционный список Совета нацбезопасности и обороны как человек, который своими действиями может представлять угрозу для национальной безопасности государства и граждан.

"42-летнего неоднократно судимого гражданина Грузии по прозвищу "Вато Кипиани" ранее уже задерживали правоохранители других стран за совершение тяжких преступлений, в том числе и убийства. В Украине он представлял интересы влиятельных в преступном мире российских и грузинских "воров в законе", контролировал группировки, которые занимаются вымогательством и кражами средств, и непосредственно отвечал за организацию преступных собраний", - указывается в сообщении Департамента в соцсети Facebook.

В рамках системной борьбы с распространением в Украине преступного влияния представителями криминалитета правоохранители принудительно вернули "Вато Кипиани" в страну его происхождения, запретив ему въезд на территорию государства.

Теги: #криминальный_авторитет #депортация
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