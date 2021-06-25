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09:39 25.06.2021

Белорусский оппозиционер Протасевич переведен под домашний арест

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Белорусский оппозиционер Протасевич переведен под домашний арест

Задержанный в Беларуси оппозиционер Роман Протасевич, основатель телеграм-канала Nexta, переведён под домашний арест.

"Оппозиционный журналист Роман Протасевич находится под домашним арестом, сказал Би-би-си его отец Дмитрий", - говорится в телеграм-канале русской службы BBC в пятницу.

"Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели. Они все равно под полным контролем властей, обвинения с них никто не снял," - цитирует телеграм-канал Дмитрия Протасевича.

По словам Дмитрия Протасевича, адвокаты и власти по-прежнему ничего не сообщают семье, и родители Романа не видели.

"Нам ничего не говорят о состоянии Ромы, о его статусе", - сказал он.

Ранее в телеграм-канале BBC сообщалось, что задержанную в Беларуси россиянку Софью Сапегу перевели под домашний арест.

Как сообщалось, 23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим рейсом создатель информационного портала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, была также задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

Теги: #домашний_арест #протасевич
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