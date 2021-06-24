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09:35 24.06.2021

Минкультуры Украины внесло российского певца Киркорова в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

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Минкультуры Украины внесло российского певца Киркорова в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло российского певца Филиппа Киркорова в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Согласно обновлениям перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, в список вошел российский артист Филипп Киркоров.

Таким образом, на данный момент в этом перечне находится 201 человека.

Как сообщалось, в январе литовское министерство внутренних дел, департамент миграции по просьбе МИД внес певца на пять лет в список нежелательных в Литве лиц за публичное оправдание оккупации Крыма.

Теги: #крым #киркоров #минкультуры #нацбезопасность
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