Минкультуры Украины внесло российского певца Киркорова в перечень угрожающих нацбезопасности лиц
Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло российского певца Филиппа Киркорова в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.
Согласно обновлениям перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, в список вошел российский артист Филипп Киркоров.
Таким образом, на данный момент в этом перечне находится 201 человека.
Как сообщалось, в январе литовское министерство внутренних дел, департамент миграции по просьбе МИД внес певца на пять лет в список нежелательных в Литве лиц за публичное оправдание оккупации Крыма.