Минэнерго Беларуси сообщили об аварии на Лукомльской ГРЭС

Минэнерго Беларуси сообщило об аварии на Лукомльской ГРЭС, приведшей к нарушению электроснабжения части Могилевской и Витебской областей.

"Из-за пожара на Лукомльской ГРЭС нарушено электроснабжение населенных пунктов Могилевской и Витебской областей. Отключены 8 энергоблоков ГРЭС и все исходящие линии 330 кВ. Причины пожара устанавливаются", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства в среду.

Отмечается, что "принимаются комплексные меры для восстановления электроснабжения в максимально короткие сроки".

"Предварительная причина пожара - повреждение измерительного трансформатора", - добавили в Минэнерго.