Минэнерго Беларуси сообщили об аварии на Лукомльской ГРЭС
Минэнерго Беларуси сообщило об аварии на Лукомльской ГРЭС, приведшей к нарушению электроснабжения части Могилевской и Витебской областей.
"Из-за пожара на Лукомльской ГРЭС нарушено электроснабжение населенных пунктов Могилевской и Витебской областей. Отключены 8 энергоблоков ГРЭС и все исходящие линии 330 кВ. Причины пожара устанавливаются", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства в среду.
Отмечается, что "принимаются комплексные меры для восстановления электроснабжения в максимально короткие сроки".
"Предварительная причина пожара - повреждение измерительного трансформатора", - добавили в Минэнерго.