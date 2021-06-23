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16:36 23.06.2021

Комитет ПАСЕ принял большинство поправок в резолюции по крымским татарам от украинской делегации

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Комитет ПАСЕ принял большинство поправок в резолюции по крымским татарам от украинской делегации

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по равенству и недискриминации принял большинство поправок в резолюции по крымским татарам от украинской делегации, сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Комитет ПАСЕ по равенству и недискриминации принял большинство поправок в резолюции по крымским татарам от украинской делегации, которые защищала я, а также коллеги-депутата из Латвии. Эти правки делают резолюцию еще жестче, подчеркивают политические причины преследований со стороны российской оккупационной власти, обращают внимание на преследование по религиозным мотивам", – написала Кравчук на своей странице в Facebook.

Вместе с тем она подчеркнула, что после голосования название резолюции будет изменено с нейтральной "Ситуация с крымскими татарами" на "более жесткую" – "Нарушения прав человека, совершенные против крымских татар в Крыму".

 

Теги: #пасе #резолюция #крымские_татары
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