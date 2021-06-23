Минобороны Украины отреагировало на инцидент с британским эсминцем в Черном море
Министерство обороны Украины в настоящий момент совместно с союзниками формирует официальную позицию относительно инцидента с британским эсминцем в Черном море, сообщает пресс-служба Минобороны.
"Сейчас военно-политическим руководством Украины, во взаимодействии с союзниками, формируется позиция по этому вопросу. После завершений консультаций она будет доведена до общественности в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что вооруженный инцидент в украинских территориальных водах является нарушением международного права.
"Вооруженный инцидент в территориальных водах Украины - серьезное нарушение международного права", - подчеркивают в Минобороны.
Как сообщалось, российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ сообщили, что российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца "Дефендер" в Черном море в районе мыса Фиолент.
Военного атташе Великобритании в Москве вызвали в Минобороны РФ из-за инцидента с британским эсминцем в Черном море.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя предупредительный огонь со стороны РФ по курсу британского эсминца в Черном море, подчеркнул необходимость качественно нового взаимодействие НАТО с Украиной в Черноморском регионе.
В свою очередь, в Министерстве обороны Великобритании заявили, что в сторону эсминца Великобритании Defender у берегов оккупированного Крыма не совершалось предупредительных выстрелов со стороны РФ.