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15:07 23.06.2021

Кулеба об инциденте с британским эсминцем: Украине необходимо качественно новое взаимодействие с членами НАТО в Черном море

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Кулеба об инциденте с британским эсминцем: Украине необходимо качественно новое взаимодействие с членами НАТО в Черном море

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя предупредительный огонь со стороны РФ по курсу британского эсминца в Черном море, подчеркнул необходимость качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черноморском регионе.

"Наглядное доказательство украинской позиции: агрессивная и провокационная политика РФ в Черном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыму составляют постоянную угрозу Украине и союзникам. Именно поэтому я подчеркиваю, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море", - написал Кулеба в Twitter в среду.

Ранее в российских СМИ со ссылкой на Минобороны РФ сообщили, что российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца Defender в Черном море в районе мыса Фиолент.

Военного атташе Великобритании в Москве вызвали в Минобороны РФ из-за инцидента с британским эсминцем в Черном море.

Силы специальных операций Украины, Великобритании и США провели совместную тренировку на британском эсминце Defender Королевского Военно-морского флота Великобритании, сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины в среду.

Теги: #крым #рф #эсминец #кулеба #огонь
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