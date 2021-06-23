События

15:41 23.06.2021

Минобороны Великобритании отрицает, что российские военные вели предупредительный огонь из-за прохода британского эсминца Defender вблизи Крыма

1 мин читать
Минобороны Великобритании отрицает, что российские военные вели предупредительный огонь из-за прохода британского эсминца Defender вблизи Крыма

В Министерстве обороны Великобритании заявляют, что в сторону эсминца Великобритании Defender у берегов оккупированного Крыма не были совершены предупредительные выстрелы со стороны РФ.

"Предупредительных выстрелов по военному кораблю Великобритании Defender не производилось. Корабль ВМС Великобритании совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом", - говорится в заявлении Минобороны Великобритании в Twitter.

В Минобороны Великобритании полагают, что РФ проводила артиллерийские учения в Черном море и предупредила морское сообщество о своей деятельности.

"В британский военный корабль Defender не стреляли, и мы не признаем утверждения о том, что по его курсу были сброшены бомбы", - подчеркнули в ведомстве.

Со ссылкой на государственного секретаря по вопросам обороны Великобритании Бена Уоллеса добавили, что утром Defender совершил обычный транзит из Одессы в Грузию через Черное море.

"Как обычно для этого маршрута, корабль вошел в международно признанный коридор разделения движения. Он благополучно вышел с коридора в 9:45 по московскому времени. Как обычно, российские корабли следили за проходом, и корабль был предупрежден об учениях", - сказано в сообщении.

Теги: #крым #defender #великобритания #минобороны #эсминец
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:12 23.06.2021
Минобороны Украины отреагировало на инцидент с британским эсминцем в Черном море

Минобороны Украины отреагировало на инцидент с британским эсминцем в Черном море

15:07 23.06.2021
Кулеба об инциденте с британским эсминцем: Украине необходимо качественно новое взаимодействие с членами НАТО в Черном море

Кулеба об инциденте с британским эсминцем: Украине необходимо качественно новое взаимодействие с членами НАТО в Черном море

12:34 23.06.2021
"Голос" призывает ПАСЕ принять резолюцию о защите прав крымских татар во временно оккупированном Крыму

"Голос" призывает ПАСЕ принять резолюцию о защите прав крымских татар во временно оккупированном Крыму

11:34 23.06.2021
Украинские, британские и американские спецназовцы провели совместную тренировку на эсминце Defender

Украинские, британские и американские спецназовцы провели совместную тренировку на эсминце Defender

14:43 22.06.2021
ПАСЕ в среду рассмотрит резолюцию о нарушении прав крымских татар во временно оккупированном Крыму – Кравчук

ПАСЕ в среду рассмотрит резолюцию о нарушении прав крымских татар во временно оккупированном Крыму – Кравчук

13:37 22.06.2021
Правоохранители ликвидировали канал поставки героина в Европу из Ирана – Клименко

Правоохранители ликвидировали канал поставки героина в Европу из Ирана – Клименко

23:10 21.06.2021
Украина и Великобритания договорились о совместном строительстве военных кораблей

Украина и Великобритания договорились о совместном строительстве военных кораблей

11:30 21.06.2021
ЕС продлил еще на год санкции, введенные за незаконную аннексию Крыма

ЕС продлил еще на год санкции, введенные за незаконную аннексию Крыма

10:31 21.06.2021
Fitch изменило прогноз рейтинга Великобритании на стабильный с негативного

Fitch изменило прогноз рейтинга Великобритании на стабильный с негативного

01:31 21.06.2021
Число зараженных коронавирусом детей в "Артеке" увеличилось до 12

Число зараженных коронавирусом детей в "Артеке" увеличилось до 12

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кулеба об инциденте с британским эсминцем: Украине необходимо качественно новое взаимодействие с членами НАТО в Черном море

Кабмин может усилить контроль за прибывающими из Великобритании, Индии, РФ и Португалии для предотвращения циркуляции штамма "Дельта"

В Украине стартовал четвертый этап вакцинации от COVID-19

Украина и Грузия планируют усиление сотрудничества в сфере безопасности в Черноморском регионе - Зеленский

Скончался экс-уполномоченный президента Украины по международным вопросам энергобезопасности Богдан Соколовский

ПОСЛЕДНЕЕ

Саммит ЕС обсудит Россию

Спасатели завершили расчистку обвала грунта в Лебедевке Одесской области, погибшие и пострадавшие не обнаружены - ГСЧС

В "Укрзализныце" разоблачена коррупционная схема при продаже щебня: убытки составляли почти 1 млн грн ежемесячно

Аэропорт "Борисполь" открыл все входы к терминалу D

Украина и Израиль представили друг другу макеты т.н. паспортов вакцинации

Кабмин может усилить контроль за прибывающими из Великобритании, Индии, РФ и Португалии для предотвращения циркуляции штамма "Дельта"

Отношения Грузии и Украины нормализуются - Зурабишвили

Завершился ремонт трассы в двух горных районах на Прикарпатье – "Укравтодор"

В Украине стартовал четвертый этап вакцинации от COVID-19

Разумков даст пресс-конференцию 25 июня

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА