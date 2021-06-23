Минобороны Великобритании отрицает, что российские военные вели предупредительный огонь из-за прохода британского эсминца Defender вблизи Крыма

В Министерстве обороны Великобритании заявляют, что в сторону эсминца Великобритании Defender у берегов оккупированного Крыма не были совершены предупредительные выстрелы со стороны РФ.

"Предупредительных выстрелов по военному кораблю Великобритании Defender не производилось. Корабль ВМС Великобритании совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом", - говорится в заявлении Минобороны Великобритании в Twitter.

В Минобороны Великобритании полагают, что РФ проводила артиллерийские учения в Черном море и предупредила морское сообщество о своей деятельности.

"В британский военный корабль Defender не стреляли, и мы не признаем утверждения о том, что по его курсу были сброшены бомбы", - подчеркнули в ведомстве.

Со ссылкой на государственного секретаря по вопросам обороны Великобритании Бена Уоллеса добавили, что утром Defender совершил обычный транзит из Одессы в Грузию через Черное море.

"Как обычно для этого маршрута, корабль вошел в международно признанный коридор разделения движения. Он благополучно вышел с коридора в 9:45 по московскому времени. Как обычно, российские корабли следили за проходом, и корабль был предупрежден об учениях", - сказано в сообщении.