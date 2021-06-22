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21:33 22.06.2021

В Армении после выборов в парламент начались политические репрессии - заявление блока Кочаряна

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В Армении после выборов в парламент начались политические репрессии - заявление блока Кочаряна

Возглавляемый бывшим президентом Армении Робертом Кочаряном блок "Армения" заявляет о начавшихся в стране политических репрессиях.

"Мы заявляем о начавшихся в стране политических репрессиях. Вчера и.о. премьер-министра Никол Пашинян говорил, что протягивает руку солидарности, однако уже сегодня мы получаем многочисленные сообщения из различных населенных пунктов, руководители которых во время досрочных выборов в парламент выступали за предвыборный блок "Армения", - говорится в заявлении блока.

Отмечается, что власти угрозами заставляют руководителей городов и сел, поддержавших на выборах Кочаряна, добровольно уйти в отставку.

"Несколько часов назад в областной администрации Лорийской области от руководителя населенного пункта Одзун Арсена Титаняна потребовали уйти в отставку, после отказа он был избит прямо в административном здании. Мы строго осуждаем произошедшее, и предпримем все меры, чтобы виновные понесли наказание. Если власти не прекратят подобное поведение, то заложат начало нового политического кризиса", - говорится в заявлении блока "Армения".

На митинге своих сторонников в понедельник и.о. премьера Армении Никол Пашинян призвал к диалогу всех, кто имеет противоречия с властями.

"Мы протягиваем вам руку консолидации", - сказал Пашинян.

Во вторник на пресс-конференции Кочарян заявил, что не верит предложению Пашиняна о консолидации и внутриполитическом диалоге.

"Вы заметили руку примирения? Я не заметил. Эти власти столько врали, что им просто невозможно верить. Я склонен считать, что подобными заявлениями эти власти что-то хотят показать внешнему миру, наблюдателям. Но, если они реально желают примирения, то должны показать конкретные действия, а не пытаться арестовывать людей по вымышленным обвинениям", - сказал Кочарян.

Он отметил, что призывы действующих властей "имеют нулевую ценность".

Досрочные парламентские выборы прошли в Армении в воскресенье, проголосовали 49,4% избирателей.

По предварительным итогам подсчета ЦИК всех бюллютеней, партия и.о премьер-министра Никола Пашиняна одержала победу, набрав 53,92%. Блок Кочаряна получил 21,04% голосов.

Сформированный вокруг Республиканской партии экс-президента Армении Сержа Саргсяна и партии "Отечество" бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна блок "Честь имею" набрал 5,23%.

 

Теги: #кочарян #заявление #блок #армения
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