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09:30 22.06.2021

Всё взрослое население Индии сможет пройти бесплатную вакцинацию от COVID-19, цель - привить 1 млрд человек до конца года

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Всё взрослое население Индии сможет пройти бесплатную вакцинацию от COVID-19, цель - привить 1 млрд человек до конца года

Индийское правительство заявило, что обеспечит бесплатными вакцинами против коронавируса COVID-19 всё взрослое население страны, сообщает газета The Hindustan Times.

По информации газеты, центральное правительство будет закупать у изготовителя 75% вакцин от общего объема производства и бесплатно передавать их властям штатов.

Вакцинацию смогут пройти все жители Индии старше 18 лет, предварительная запись для этого не требуется.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что власти страны поставили цель вакцинировать более 1 млрд человек взрослого населения страны к концу этого года.

Всего за время пандемии в Индии зафиксировано более 29,9 млн случаев заражения коронавирусом, более 388 тыс. пациентов скончались, 28,8 млн человек выздоровели.

Теги: #вакцинация #индия
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