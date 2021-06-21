События

13:49 21.06.2021

ЕС одобрил новый пакет санкций против Беларуси

1 мин читать
ЕС одобрил новый пакет санкций против Беларуси

Главы МИД стран Европейского Союза в понедельник на заседании совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге утвердили новый пакет санкций в отношении Беларуси, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Сегодня ЕС посылает решительный сигнал поддержки народу Беларуси, вводит дальнейшие ограничительные меры", - написал Мишель в своем Твиттере после утверждения санкций.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич, в свою очередь, также заявил об одобрении пакета санкций против Беларуси. "Я приветствую решение ЕС утвердить четвертый пакет санкций против режима Лукашенко", - написал Ринкевич в своем твиттере.

Как сообщали западные СМИ, санкции предполагают замораживание активов и запрет на выдачу виз 78 физическим лицам, также ограничительные меры коснутся не менее чем семи компаний.

Теги: #ес #санкции #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:54 21.06.2021
Сербия, Черногория, Норвегия и другие страны присоединились к запрету ЕС на допуск в свое воздушное пространство белорусских самолетов

Сербия, Черногория, Норвегия и другие страны присоединились к запрету ЕС на допуск в свое воздушное пространство белорусских самолетов

11:30 21.06.2021
ЕС продлил еще на год санкции, введенные за незаконную аннексию Крыма

ЕС продлил еще на год санкции, введенные за незаконную аннексию Крыма

10:55 21.06.2021
Главы МИД стран ЕС одобрят новый список санкций против Беларуси, в него войдут более 80 физических и юрлиц – Боррель

Главы МИД стран ЕС одобрят новый список санкций против Беларуси, в него войдут более 80 физических и юрлиц – Боррель

18:18 20.06.2021
США готовят дополнительные санкции по делу Навального - Белый дом

США готовят дополнительные санкции по делу Навального - Белый дом

20:55 18.06.2021
Санкции против Фирташа еще эфемерные, а решение о списаний долгов его газзбутов - реальное – депутат Совсун

Санкции против Фирташа еще эфемерные, а решение о списаний долгов его газзбутов - реальное – депутат Совсун

20:14 18.06.2021
СНБО ввел санкции ещё против 12 т.н. "криминальных авторитетов" – Зеленский

СНБО ввел санкции ещё против 12 т.н. "криминальных авторитетов" – Зеленский

20:13 18.06.2021
СНБО решил продлить введенные в 2018г санкции против примерно 1,75 тыс. физлиц и 0,77 тыс. юрлиц – секретарь Данилов

СНБО решил продлить введенные в 2018г санкции против примерно 1,75 тыс. физлиц и 0,77 тыс. юрлиц – секретарь Данилов

19:54 18.06.2021
СНБО ввел санкции против российских бизнесменов Чемезова и Шелкова - Зеленский

СНБО ввел санкции против российских бизнесменов Чемезова и Шелкова - Зеленский

19:35 18.06.2021
Бизнесмен Фукс намерен оспорить в суде введенные против него санкции

Бизнесмен Фукс намерен оспорить в суде введенные против него санкции

18:28 18.06.2021
СНБО дополнительно проверит 3 человек, которые попали в т.н. санкционный список "воров в законе" и "криминальных авторитетов"

СНБО дополнительно проверит 3 человек, которые попали в т.н. санкционный список "воров в законе" и "криминальных авторитетов"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЕС продлил еще на год санкции, введенные за незаконную аннексию Крыма

Три человека погибли в ДТП в Черкассах

В Украине за сутки зафиксировано 323 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 677 человек

За минувшие сутки российские наемники 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе

С начала суток воскресенья российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины

ПОСЛЕДНЕЕ

В Белогородке Киевской области на пожаре в пятиэтажном доме госпитализированы два человека, в том числе подросток

Украиноязычные аудиогиды заработали еще в двух музеях Турции

В Кирилловке поломался прогулочный катер с пассажирами, спасательная операция длилась несколько часов

Овчарка Ирен разыскала злоумышленника на Донбассе

Власти Москвы не отмечают улучшения ситуации с COVID-19

Генпрокуратура ФРГ задержала россиянина по подозрению в шпионаже

Жаркая погода сохранится в Украине в ближайшие дни, в Киеве в среду до +35°

Массовая вакцинация людей до 65 лет началась в Японии

На Днестре сотрудники ГСЧС спасли 7 человек, лодка которых вышла из строя

На Прикарпатье госпитализировали 10 человек с отравлением

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА