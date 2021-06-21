Число зараженных коронавирусом детей в "Артеке" увеличилось до 12

Медики выявили заражение COVID-19 у 12 детей, находившихся в международном детском центре "Артек", сообщил директор "Артека" Константин Федоренко.

"На сегодняшний день выявлено двенадцать детей. По признакам инфекционным мы их перевели в медицинские учреждения министерства здравоохранения республики Крым. Там было подтверждено, что у детей COVID", - сказал Федоренко в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее сообщалось, что коронавирус выявлен у нескольких отдыхающих в международном детском центре "Артек". Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что зараженных было шестеро. Контактных детей перевели в обсерватор.

Международный детский центр "Артек" является крупнейшим детским лагерем в мире по количеству зачисляемых на обучение детей в год и состоит из девяти лагерей.