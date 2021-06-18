Минэнерго сформировало рабочую группу по созданию единого электронного реестра потребителей электроэнергии, газа и тепла

Министерство энергетики Украины сформировало рабочую группу по созданию Единого реестра потребителей услуг энергоснабжения (электрической энергии, газа, и тепла) с целью реализации инициативы "е-потребитель", сообщила пресс-служба ведомства в пятницу.

Рабочую группу возглавил замминистра энергетики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Евгений Владимиров. Группа, в частности, проведет анализ законодательства в сферах потребления электроэнергии, природного газа и тепла, доходов, начисления субсидий и адресной помощи, мероприятий по энергоэффективности и прогнозированию потребления; а также тарифообразования, - говорится в сообщении.

Среди задач группы также значатся подготовка предложений по определению категории "уязвимый потребитель" и регулирование порядка и механизмов наполнения операторами газотранспортной системы базы данных для выполнения процедур коммерческого учета датахаб "НЭК "Укрэнерго".

Кроме того, группа займется анализом технических возможностей и разработкой сервиса смены поставщика на Едином государственном веб-портале электронных услуг "Портал Дия", а также разработкой проекта цветовой маркировки размера потребления.

В состав рабочей группы вошли руководители структурных подразделений Минэнерго, представители Министерства развития общин и территорий Украины, Государственной налоговой службы Украины, Министерства социальной политики Украины, ЧАО "НЭК "Укрэнерго", НКРЭКУ, НАК "Нафтогаз Украины", ООО "ГК "Нафтогаз Украины" и ООО "Оператор ГТС Украины".