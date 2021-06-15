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19:11 15.06.2021

Кабмин утвердит план мероприятий в связи с 80-й годовщиной трагедии в "Бабином Яру" в ближайшее время - Шмыгаль

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Кабмин утвердит план мероприятий в связи с 80-й годовщиной трагедии в "Бабином Яру" в ближайшее время - Шмыгаль

Кабинет министров Украины в ближайшее время намерен утвердить план мероприятий по чествованию памяти погибших во время Второй мировой войны в связи с 80-й годовщиной трагедии в "Бабьем Яру", заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"В ближайшее время Кабинет министров Украины планирует утвердить план мероприятий в связи с 80-й годовщиной трагедии в "Бабьем Яру". Должна быть совместная консолидация усилий государства, ученых, благотворительных фондов, которая должна нас объединять и достойно уважить память погибших. Это касается как создания уникального мемориального комплекса мирового уровня, так и надлежащего проведения памятных мероприятий", - сказал Шмыгаль на пресс-брифинге Организационного комитета мероприятий по увековечиванию памяти жертв в 80-ю годовщину трагедии в Бабьем Яру, который состоялся в Офисе президента во вторник.

По словам Шмыгаля, подготовка мероприятий возложена на Министерство культуры и информационной политики, а также на Киевскую городскую государственную администрацию.

Он также отметил, что концепция развития Мемориала предусматривает как строительство музея и научно-образовательного центра, так и благоустройство территории, и напомнил, что с целью развития историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" президент Украины в конце прошлого года подписал специальный указ о создании в урочище Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

"От разговоров и обещаний мы перешли к началу строительства Мемориала, первая очередь которого будет открыта в текущем году. Проект находится под особым контролем и патронатом президента и правительства, потому мы делаем все необходимое для того, чтобы этот процесс двигался как можно активнее. Есть задание президента за несколько лет завершить строительство мемориального комплекса", - рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Ермак добавил, что к 80-й годовщине трагедии в Мемориальном комплексе "Бабий Яр" будет открыто много интересных и знаковых мест, как уникальная композиция, аналогов какой больше нет в мире. Также можно будет посмотреть фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Бабий Яр", который будет принимать участие в Каннском фестивале.

"Историческая справедливость и память для нас очень важна. 80-я годовщина трагедии в Бабьем Яру является не только украинской, она мирового масштаба. Она должна стать знамением того, чтобы подобные трагедии никогда больше не повторялись. Для этого мы должны создавать такие места и делать такие вещи, которые напоминали бы нам и будущим поколениям о страшных временах и событиях, а также демонстрировать, что Украина является страной толерантности и мира", - сказал Ермак.

Он также отметил, что за многие годы в части увековечивания памяти погибших в урочище практически ничего не было сделано.

"Был сделан только один монумент. В остальном, были только рассказы, что будет развитие, но они оставались только рассказами. Сегодня ситуация изменилась, и вы это видите", - добавил он.

Теги: #мемориал #бабий_яр
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