В Украине вскоре заработает первый Центр защиты и социально-психологической поддержки в процессе правосудия детей

В Виннице вскоре начнет работу первый в Украине Центр защиты и социально-психологической поддержки в процессе правосудия детей Barnahus, сообщили на выездном заседании Межведомственного координационного совета по вопросам правосудия в отношении несовершеннолетних, которое прошло в Виннице.

Центр Barnahus является совместным проектом Офиса генерального прокурора, Министерства юстиции и ЮНИСЕФ, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Ключевое в работе правоохранительных органов и органов правосудия - это защита интересов и прав детей, независимо от их статуса в уголовном производстве: подозреваемые они, пострадавшие или свидетели. Важным является развитие инициатив по применению лучших стандартов и международных практик, поэтому в Офисе генерального прокурора уже год работает Департамент защиты интересов детей и противодействия насилию, что по своей сути является мини-моделью ювенальной юстиции, ибо охватывает все правонарушения, где участниками являются дети", - отметил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов.

Участники заседания также обсудили законопроект "О юстиции, дружественной к ребенку", который был разработан членами Межведомственного координационного совета и передан на рассмотрение парламента, и который вводит институт ювенальной юстиции в Украине.

Отмечается, что ежегодно жертвами преступлений становятся более 5 тыс несовершеннолетних. Только с начала года количество пострадавших детей увеличилось на 17%, на 37% - пострадавших от тяжких и особо тяжких преступлений, прежде всего умышленных убийств, покушений и изнасилований.