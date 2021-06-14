Кинопремию "Золота Дзиґа" 2021 года за лучший фильм получила лента "Атлантида" Васяновича

Лучшим фильмом пятой Национальной кинопремии "Золота Дзиґа" стала лента Валентина Васяновича "Атлантида".

"Лучшим фильмом V Национальной кинопремии "Золотая Дзиґа" стала лента Валентина Васяновича "Атлантида", - говорится в сообщении пресс-службы Государственного агентства по вопросам кино.

Лауреатом награды "Открытие года" стала режиссер фильма "Плохие дороги" Наталья Ворожбит, а лауреатом награды "Лучший документальный фильм" стала лента Ирины Цилык "Земля голубая, будто апельсин".

Кроме того, режиссер Роман Балаян получил почетную премию за вклад в развитие украинского кинематографа.