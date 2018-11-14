Кинопремию Европарламента получил фильм "Женщина на войне"

Кинопремию LUX 2018 выиграл фильм совместного производства Исландии, Франции и Украины "Женщина на войне" режиссера Бенедикта Эрлингсонна, объявил в среду председатель Европейского парламента Антонио Таяни.

"От имени Европейского парламента я хочу поблагодарить присутствующих здесь режиссеров и сценаристов, а также всех тех, кто способствовал съемкам этих фильмов и успеху премии LUX нынешнего года. Показывая нам новые, индивидуальные точки зрения на нашу Европу, вы значительным образом способствуете политическим дебатам, которые происходят ежедневно в этом институте", - сказал А.Таяни на церемонии вручения премии в Европарламенте в Страсбурге, обращаясь к трем съемочным группам - финалистам конкурса.

Помимо работы Б.Эрлингсонна, в финал вышли фильмы "Другая сторона всего" режиссера Милы Турайлич (Сербия, Франция, Катар), и "Стикс" Вольфганга Фишера (Германия, Австрия).

Премия LUX основана в 2007 году с целью поддержки распространения европейской кинопродукции. Европарламент оплачивает субтитрование трех фильмов-финалистов на 24 официальных языках ЕС и производство цифровой копии для каждого государства-члена.

Фильм-лауреат будет адаптирован для слабослышащих и слабовидящих людей и получит поддержку для продвижения на международном кинорынке. Победителя выбирают евродепутаты.