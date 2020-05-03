Кинопремию "Золотая Дзыга" 2020 за лучший фильм получила лента "Мои мысли тихие" Лукича
Премию Украинской киноакадемии "Золотая Дзыга" 2020 за лучший фильм получила лента "Мои мысли тихие" режиссера Антонио Лукича.
Премия Украинской киноакадемии "Золотая Дзыга" 2020 из-за карантина проходила в онлайн-формате и транслировалась на Youtube-канале киноакадемии.
Главную награду вечера - в номинации лучший фильм - получила лента "Мои мысли тихие" режиссера Антонио Лукича, всего фильм получил четыре статуэтки.
Премию "Золотая Дзыга" вручали в 22 номинациях. Всего к участию в кинопремии было подано 88 полнометражных и короткометражных лент.
Специальную премию за вклад в украинский кинематограф получила актриса Ада Роговцева.