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11:35 10.02.2021

"Атлантида" режиссера Васяновича не попала в короткий список "Оскара"

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"Атлантида" режиссера Васяновича не попала в короткий список "Оскара"

Украинский фильм-драма "Атлантида" ("Atlantis" – англ.) режиссера Валентина Васяновича не попал в короткий список премии "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Международный полнометражный фильм".

В частности, согласно обнародованному американской киноакадемией короткому списку полнометражных фильмов 93-й премии "Оскар", фильм "Атлантида" не прошел в категории "Международный полнометражный фильм".

В сентябре 2020 года "Атлантида" была выдвинута на премию Украинским оскаровским комитетом.

В сентябре 2019 года украинская антиутопия "Атлантида" получила приз как лучший фильм программы "Горизонты" на 76 Венецианском кинофестивале. В августе 2020 года картину отобрали в длинный список премии Европейской киноакадемии (European Film Awards).

Кроме того, в короткий список на премию "Оскар" в категории "Документальный полнометражный фильм" не попал еще одна украинская картина - документальная лента "Земля голубая, как апельсин" режиссера Ирины Целик.

Как сообщалось, за время независимости Украина в разные годы более 10 раз выдвигала фильмы на премию "Оскар", однако ни один из них не попал в список номинантов.

Теги: #оскар #отсутствие #атлантида
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