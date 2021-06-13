События

20:41 13.06.2021

Россиянка Сапега подала жалобу на своё задержание в Минске, рассмотрение жалобы будет закрытым

2 мин читать

Россиянка Софья Сапега подала жалобу на своё задержание 23 мая в аэропорту Минска, рассмотрение жалобы будет закрытым, сообщил в воскресенье агентству "Интерфакс-Запад" адвокат задержанной Александр Филанович.

"В четверг посетил Софью. Чувствует себя нормально. Она подала жалобу на своё задержание в суд. Рассмотрение жалобы состоится в суде Первомайского района в 9 часов 50 минут 14 июня. Судебное заседание закрытое", - рассказал адвокат.

Филанович также отметил, что в минувшую пятницу в управлении Следственного комитета Беларуси по Минску "ознакомится с документами, касающимися задержания Софьи, а также иными сведениями о возбуждении в отношении Софьи 23 мая 2021 года ещё одного уголовного дела".

Самолет Ryanair, в котором оппозиционный блогер Роман Протасевич и Сапега 23 мая летели из Афин в Вильнюс, принудительно посадили в Минске. Их сняли с борта. Протасевич с ноября прошлого года был объявлен в межгосударственный розыск по обвинению в организации массовых беспорядков. Телеграм-каналы NEXTA и "Беларусь головного мозга", в создании которых он участвовал, в Беларуси признаны экстремистскими.

После задержания обоих появились видеозаписи с их признаниями. В частности, Сапега на записи признается, что редактировала телеграм-канал о белорусских силовиках "Черная книга Беларуси". По данным правозащитного центра "Весна", ей вменяют ч.3 статьи 130 УК Белоруссии - "разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды". Статья предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Адвокат к Сапеге был впервые допущен только 28 мая.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил ранее, что Владимир Путин поручил российскому МИД внимательно следить за судьбой Сапеги и поднимал тему о ее задержании на переговорах в Сочи с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Теги: #адвокат #россиянка #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:34 13.06.2021
Лидеры G7 призвали власти Беларуси провести новые выборы и анонсировали санкции

Лидеры G7 призвали власти Беларуси провести новые выборы и анонсировали санкции

17:58 12.06.2021
Санкции ЕС в отношении Беларуси могут быть более эффективными в случае сотрудничества в рамках G7 - глава ЕК

Санкции ЕС в отношении Беларуси могут быть более эффективными в случае сотрудничества в рамках G7 - глава ЕК

18:02 11.06.2021
В Минске посчитали недружественным актом закрытие в Украине телеканала "Беларусь 24"

В Минске посчитали недружественным актом закрытие в Украине телеканала "Беларусь 24"

19:38 10.06.2021
Европарламент призвал применить к Минску финансовые и секторальные санкции

Европарламент призвал применить к Минску финансовые и секторальные санкции

19:36 10.06.2021
Европейский парламент призвал отказать Минску в финансовой поддержке и отстранить от участия в Олимпиаде в Токио

Европейский парламент призвал отказать Минску в финансовой поддержке и отстранить от участия в Олимпиаде в Токио

18:04 10.06.2021
Нацсовет по телерадиовещанию запретил ретрансляцию в Украине телеканала "Беларусь 24"

Нацсовет по телерадиовещанию запретил ретрансляцию в Украине телеканала "Беларусь 24"

07:26 08.06.2021
Пограничники на границе с Беларусью усилиси контроль, в том числе на речных участках

Пограничники на границе с Беларусью усилиси контроль, в том числе на речных участках

08:47 06.06.2021
Генсек НАТО обеспокоен сотрудничеством России и Беларуси

Генсек НАТО обеспокоен сотрудничеством России и Беларуси

04:11 06.06.2021
Беларусь в ответ на санкции Запада готова переориентироваться на китайские и российские технологии

Беларусь в ответ на санкции Запада готова переориентироваться на китайские и российские технологии

19:54 05.06.2021
Минск готов к диалогу с Украиной, но мяч на ее стороне

Минск готов к диалогу с Украиной, но мяч на ее стороне

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Мариуполе по случаю семилетия освобождения города состоялся праздничный парад военных и техники

На Донбассе с полуночи не было нарушений режима тишины, разминировано 2 га – штаб ООС

Спасатели обнаружили тело ребенка, который упал в горную реку в Ивано-Франковской области

В Украине за сутки вакцинированы от COVID-19 34 870 человек – Минздрав

В Украине за сутки зафиксированы 857 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 1 652 человека - Мнздрав

ПОСЛЕДНЕЕ

Байден с женой встретились с королевой Великобритании Елизаветой II в Виндзорском замке

Зеркаль: Россия не поставляет те объемы газа, которые нужны Европе сейчас

В Мариуполе по случаю семилетия освобождения города состоялся праздничный парад военных и техники

На Донбассе с полуночи не было нарушений режима тишины, разминировано 2 га – штаб ООС

Подвиг украинских военных в освобождении Мариуполя стал переломным моментом в истории войны на востоке Украины - Ермак

Участники саммита G7 призывают к транспарентному расследованию причин возникновения COVID-19

США после вывода войск из Афганистана намерены сохранить свое присутствие в Центральной Азии - спецпредставитель

Производство вакцин от коронавируса должно быть глобальным - Меркель

Начало недели в Украине будет теплым, но дождливым, местами град и шквалы

Армения передала Азербайджану лишь малую часть карт минных полей в Карабахе - Пашинян

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА