Полиция Киевской области устанавливает обстоятельства смерти 27-летнего жителя Тернополя в поезде "Рахов - Киев".

"Сегодня около 6:00 на спецлинию полиции "102" поступило сообщение о том, что в поезде "Рахов-Киев" умер мужчина. На станцию "Фастов", где находился поезд, немедленно выехала следственно-оперативная группа и выяснила, что 27-летний житель города Тернополь направлялся со своей женой на отдых. Ночью он упал с верхней полки в поезде и, по предварительным данным, ударился затылком", - сообщает полиция Киевской области на своем сайте.

Установлено, что после падения мужчина сообщил жене, что чувствует себя хорошо, вернулся на верхнюю полку и лег спать, однако утром супруга обнаружила мужчину без признаков жизни и вызвала скорую. Медики констатировали смерть мужчины.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ч.115 Уголовного кодекса Украины. Тело погибшего без признаков насильственной смерти направлено в морг.

Ранее АО "Укрзализныця" (УЗ) сообщила, что в поезде № 358 "Рахов – Киев" пассажир скончался после падения с верхней полки.