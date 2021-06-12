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17:42 12.06.2021

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти мужчины в поезде "Рахов - Киев"

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Полиция открыла уголовное производство по факту смерти мужчины в поезде "Рахов - Киев"

Полиция Киевской области устанавливает обстоятельства смерти 27-летнего жителя Тернополя в поезде "Рахов - Киев".

"Сегодня около 6:00 на спецлинию полиции "102" поступило сообщение о том, что в поезде "Рахов-Киев" умер мужчина. На станцию "Фастов", где находился поезд, немедленно выехала следственно-оперативная группа и выяснила, что 27-летний житель города Тернополь направлялся со своей женой на отдых. Ночью он упал с верхней полки в поезде и, по предварительным данным, ударился затылком", - сообщает полиция Киевской области на своем сайте.

Установлено, что после падения мужчина сообщил жене, что чувствует себя хорошо, вернулся на верхнюю полку и лег спать, однако утром супруга обнаружила мужчину без признаков жизни и вызвала скорую. Медики констатировали смерть мужчины.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ч.115 Уголовного кодекса Украины. Тело погибшего без признаков насильственной смерти направлено в морг.

Ранее АО "Укрзализныця" (УЗ) сообщила, что в поезде № 358 "Рахов – Киев" пассажир скончался после падения с верхней полки.

Теги: #полиция #поезд #смерть #пассажир
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