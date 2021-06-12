События

12:24 12.06.2021

В поезде "Рахов – Киев" пассажир умер после падения с верхней полки, правоохранители выясняют обстоятельства

1 мин читать
В поезде "Рахов – Киев" пассажир умер после падения с верхней полки, правоохранители выясняют обстоятельства

АО "Укрзализныця" (УЗ) и правоохранители выясняют причину смерти пассажира поезда "Рахов – Киев".

"По предварительной информации пассажир около трех часов ночи упал с верхней полки. После падения он сообщил жене, что чувствует себя хорошо. Под утро мужчине стало хуже, и поездная бригада вызвала скорую медицинскую помощь на ближайшую станцию - Фастов. По прибытию поезда медики зафиксировали смерть мужчины, ушибов на его теле не обнаружено. Следует отметить, что полка, с которой упал пассажир, была обустроена ремнями безопасности, которыми он, к сожалению, не воспользовался", - сообщает "Укрзализныця" на своем сайте.

"Укрзализныця" призывает пассажиров неуклонно соблюдать правила безопасности и поведения на объектах железнодорожного транспорта, а также во время путешествия на верхних полках использовать ремни безопасности и ограничительные перила.

Теги: #падение #укрзализныця #смерть #пассажир
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:44 11.06.2021
"Укрзализныця" добавляет рейсы по маршруту Киев - аэропорт "Борисполь"

"Укрзализныця" добавляет рейсы по маршруту Киев - аэропорт "Борисполь"

18:08 10.06.2021
"Укрзализныця" совместно с ж/д оператором Италии работает над пре-ТЭО внедрения высокоскоростного ж/д в Украине

"Укрзализныця" совместно с ж/д оператором Италии работает над пре-ТЭО внедрения высокоскоростного ж/д в Украине

16:23 10.06.2021
НАБУ обыскивает больницы "УЗ" по делу о закупке услуг ПЦР-тестирования, компания заявляет о содействии правоохранителям

НАБУ обыскивает больницы "УЗ" по делу о закупке услуг ПЦР-тестирования, компания заявляет о содействии правоохранителям

15:56 09.06.2021
"Укрзализныця" за лето сдаст в аренду торговые площади 24 вокзалов, в долгосрочной перспективе 11 вокзалов передаст в концессию

"Укрзализныця" за лето сдаст в аренду торговые площади 24 вокзалов, в долгосрочной перспективе 11 вокзалов передаст в концессию

11:38 09.06.2021
Пассажиры "Укрзализныци" стали чаще покупать билеты онлайн

Пассажиры "Укрзализныци" стали чаще покупать билеты онлайн

15:56 08.06.2021
Оборот грузового вагона УЗ в июне ускорился на 24% по сравнению с первой неделей июня-2019 – "Укрзализныця"

Оборот грузового вагона УЗ в июне ускорился на 24% по сравнению с первой неделей июня-2019 – "Укрзализныця"

16:28 07.06.2021
Поезд "Ужгород – Лисичанск" лидирует по загрузке с начала года - УЗ

Поезд "Ужгород – Лисичанск" лидирует по загрузке с начала года - УЗ

14:21 07.06.2021
"Укрзализныця" уволила железнодорожников, в ходе смены которых были изъяты контрабандные сигареты

"Укрзализныця" уволила железнодорожников, в ходе смены которых были изъяты контрабандные сигареты

18:24 06.06.2021
В Польше с 15-го этажа упал лифт с двумя рабочими-украинцами, один из них в тяжелом состоянии – СМИ

В Польше с 15-го этажа упал лифт с двумя рабочими-украинцами, один из них в тяжелом состоянии – СМИ

14:03 04.06.2021
"Укрзализныця" передаст двух медведей голландскому зоопарку

"Укрзализныця" передаст двух медведей голландскому зоопарку

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский подписал указ о создании центра современного искусства Ивана Марчука

В американском городе Остин произошла перестрелка, известно о 12 пострадавших

На оккупированной части Донбасса российский наемник устроил стрельбу по своим сослуживцам и совершил самоубийство - ОТГ "Север"

Украинские правоохранители закончили досудебное расследование дела о госизмене 8 крымских чиновников, среди которых Аксёнов, Константинов и Поклонская

На Донбассе погиб украинский военный, российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве за сутки выявили 215 больных COVID-19

Пограничники обнаружили среди замороженных вишен 400 ящиков контрабандных сигарет

Зеленский подписал указ о создании центра современного искусства Ивана Марчука

В американском городе Остин произошла перестрелка, известно о 12 пострадавших

В Украине будет тепло, но с грозовыми дождями

Таран: решение США о помощи Украине в сфере безопасности своевременное и обоснованное

Тимошенко: "Батькивщина" оспорит "незаконное решение" ЦИК об отказе в регистрации инициативной группы по референдуму о продаже земли

В Латвии депутат арестован за шпионаж в пользу России

Число заражений COVID-19 в мире превысило 175 млн - университет Хопкинса

В Украине за сутки зафиксировано 1 274 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 4 905 человек – Минздрав

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА