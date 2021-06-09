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15:09 09.06.2021

Более трети украинцев считает инициативу Зеленского по деолигархизации популизмом – опрос

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Более трети украинцев считает инициативу Зеленского по деолигархизации популизмом – опрос

35,7% украинцев расценивают намерения президента Украины Владимира Зеленского провести деолигархизацию в стране популистским шагом с целью повышения собственного рейтинга, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований Socis c 28 мая по 3 июня 2021 года.

При этом 20,1% опрошенных считают, что эта инициатива является искренним стремлением к справедливости, а 11,4% - шагом, который позволит Украине стать успешной.

12,9% опрошенных считают, что такие намерения являются попытками Зеленского и его окружения перераспределить собственность и самим стать олигархами, и еще 8,8% расценивают это, как попытку взять под свой контроль принадлежащие олигархам телеканалы.

4,7% респондентов дали другой ответ, а 17,9% затруднились с ответом или отказались отвечать.

В ходе исследования методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов было опрошено 2000 респондентов во всех подконтрольных правительству регионах страны. Статистическая ошибка выборки: +/- 2,4%.

Как сообщалось, президент Украины внес в Верховую Раду законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" 2 июня, он был зарегистрирован под №5599. Его текст был опубликован на сайте парламента на следующий день.

Теги: #законопроект #олигархи #соцопрос
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