"Укрзализныця" уволила железнодорожников, в ходе смены которых были изъяты контрабандные сигареты

"Укрзализныця" решила уволить железнодорожников, сопровождавших пассажирский поезд Киев - Вена, где на прошлой неделе пограничники и таможенники выявили контрабандные сигареты.

Как сообщила пресс-служба УЗ со ссылкой на и. о. главы правления компании Ивана Юрика в понедельник, в частности, уволены начальник поезда и проводник вагона.

"Укрзализныця" всячески будет способствовать проведению следственных действий, чтобы привлечь правонарушителей к уголовной ответственности”, - отмечает компания.

Как сообщалось, пограничники и таможенники в ночь на 4 июня на железнодорожном пункте пропуска в Чопе обнаружили в поезде Киев - Вена незаконную партию сигарет.